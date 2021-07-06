　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

注射輝瑞後舉重猝死！新加坡建議：接種1周內應避免「激烈運動」

▲▼新加坡民眾排隊等待接種中國科興疫苗。（圖／達志影像）

▲新加坡民眾排隊等待接種中國科興疫苗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

先前美國曾於6月中旬傳出高達226名年輕人在接種輝瑞、莫德納等mRNA新冠疫苗後引發心肌炎的案例，而最近新加坡也有1名年僅16歲的學生在接種輝瑞疫苗，不料在健身房舉重後卻心臟驟停死亡。對此，新加坡衛生部建議，民眾在接種疫苗後的1周以內，應儘量避免激烈的體能運動。

根據《彭博社》報導，新加坡衛生部原本在最初的指南上建議，民眾在接種疫苗後的12至24小時內應避免運動，不過從6月11日起更新指南內容，調整建議為青少年與30歲以下男性在接種第2劑後的1周以內，需避免激烈的體能運動。

新加坡衛生部昨（5）日更表示，因為有少數的案例在施打疫苗後，出現心臟問題，且多集中在年輕人。同時更在聲明中表示，專家委員會應建議政府向民眾推薦施打mRNA疫苗，因為疫苗的保護效能與效益遠大於接種風險。

報導指出，1名16歲學生6月27日接種第1劑輝瑞疫苗，當下並無任何不適感，然而7月3日卻突然昏厥、心臟驟停，之後宣告死亡。

當局在調查指出，該名學生曾在健身房舉重，初步判斷是院外的心臟驟停，目前正在著手進行臨床與實驗室檢測，以求釐清死因是否涉及嚴重心肌炎，或是影響心臟功能的心肌嚴重炎症。

據悉，新加坡截至6月30日共接獲12人接種疫苗後出現心臟相關問題，其中30歲以下男性便高達7例，遠高於政府的預期。

宇宙人外信》中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
直播主夜闖喬友4死大樓！　聽到「女子哭聲」嚇到狂逃
快訊／再添Delta確診？　屏東今又開防疫記者會
在家上廁所「陰莖被猛咬」　嚇傻！1.6m巨蟒鑽出馬桶
美女主播郭惠妮「誕下第三胎」　消失N天突報喜！網全嚇瘋
黃偉哲嗆柯P「全國忍雙北」　掀網論戰：全台都在忍政府
人妻激情偷吃！學長狂下鹹溼指令　夫聽「噴出來」崩潰
LINE免費貼圖來了！　限時5款快下載
2成棄急救！張上淳「其實救得回來」　急診醫怒轟

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

在家上廁所「陰莖」遭猛咬！　他回頭驚見「1.6m巨蟒」鑽出馬桶

打完疫苗當天死亡！　日6旬翁「倒臥接種站」送醫不治

泰官員力挺科興！籲「勿追加施打輝瑞」內部文件外流　網全罵翻

海上驚見UFO！4詭譎光點「三角陣形」上下飄　盤旋10秒突消失

注射輝瑞後舉重猝死！新加坡建議：接種1周內應避免「激烈運動」

習近平黨慶談話強硬　華郵籲「認真看待台灣問題」：中國威脅日增

以色列100萬劑輝瑞快過期！傳將由「南韓接手」

快訊／日本宣布：8日贈台113萬劑AZ疫苗

Delta病毒急擴散！　德國建議「85%以上人口」施打2劑疫苗

Delta病毒太強！　以色列最新報告：輝瑞疫苗保護力下降至64％

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

王子分手驚爆「花心.藏新歡」好友全力挺　鄧麗欣也發聲..曝他私下真面目

Eason重提卡多里樂園..突離席：不要開玩笑　跟KID半夜「遇古裝老人」一開口嚇爆！

怕被檢舉！外送員蹲地找掩護吃飯 心酸：被當病毒看待...照片惹共鳴

林可彤曝生產影片哭超慘！　淒厲狂吼...3歲兒全程在旁看傻了

聯結車出鳳鼻隧道煞不住！玩命抓角度闖紅燈險撞前車...

在家上廁所「陰莖」遭猛咬！　他回頭驚見「1.6m巨蟒」鑽出馬桶

打完疫苗當天死亡！　日6旬翁「倒臥接種站」送醫不治

泰官員力挺科興！籲「勿追加施打輝瑞」內部文件外流　網全罵翻

海上驚見UFO！4詭譎光點「三角陣形」上下飄　盤旋10秒突消失

注射輝瑞後舉重猝死！新加坡建議：接種1周內應避免「激烈運動」

習近平黨慶談話強硬　華郵籲「認真看待台灣問題」：中國威脅日增

以色列100萬劑輝瑞快過期！傳將由「南韓接手」

快訊／日本宣布：8日贈台113萬劑AZ疫苗

Delta病毒急擴散！　德國建議「85%以上人口」施打2劑疫苗

Delta病毒太強！　以色列最新報告：輝瑞疫苗保護力下降至64％

任天堂健身環銷售破千萬　更多電影與硬軟體開發中

反骨琳妲哽咽「我不爽妳很久」蕾菈傻了　她反應被狂讚...認「心很累」

「8大夢境」預示好運將至！夢中變胖、蛇在游...竟是大吉之兆

不在籍投票修法朝野無共識　民進黨團主張透過專法處理

獨／感謝唐鳳！她30多歲預約疫苗成功　只花10秒

李秉穎爆「3+11從來沒有專家討論」！　鄉民全傻眼：開始自爆了

Honda老喜美一上路就悲劇　「純正零排放」慘遭警察半路攔查

直播主夜闖彰化4死大樓　被「女子哭聲」嚇跑！網驚：是她嗎？

床上跨坐女同事！基隆男「伸手下探摸」　她崩潰抖喊：不要

遠雄砸1.19億當北屯摩斯新房東　蠶食整地已達2324坪

國際熱門新聞

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

即／日本8日運送113萬劑AZ疫苗贈台

Lambda出現不尋常突變　傳染速度可能更快

新加坡16歲少年接種輝瑞　舉重訓練後心臟驟停

英相宣布解封方案　不用再戴口罩

Delta病毒太強！以色列：輝瑞保護力下降至64％

習與法德領袖會晤　希望擴大合作

Delta病毒肆虐　法官員警告月底前恐爆第四波疫情

祖克柏揮旗衝浪慶獨立　美媒：詭異

越南單日增上千本土病例　創新高紀錄

印度神童預言又應驗！影片還談到台灣

爆破拆除　邁阿密倒樓增至27死

周休3日薪水照領！冰島「縮短工時」9成員工跟進

更多熱門

相關新聞

打完疫苗當天亡！　日6旬翁「倒臥接種站」送醫不治

打完疫苗當天亡！　日6旬翁「倒臥接種站」送醫不治

日本高知縣一名60多歲男子4日在接種新冠疫苗後，突然在集體疫苗接種站昏倒，送醫後不治身亡，而他也是該縣首例接種疫苗當天死亡的通報案例。據悉，該名男子施打的是輝瑞疫苗。

泰官員挺科興　籲勿加打輝瑞釀反效果

泰官員挺科興　籲勿加打輝瑞釀反效果

「疫苗預約系統」開放登記！7大QA一次搞懂

「疫苗預約系統」開放登記！7大QA一次搞懂

英國5解封方案「連口罩都不戴」　網風向意外

英國5解封方案「連口罩都不戴」　網風向意外

單日新增3+2！雲南瑞麗社區、通行嚴格管控

單日新增3+2！雲南瑞麗社區、通行嚴格管控

關鍵字：

東南亞要聞世界疫情新冠疫苗輝瑞猝死心臟心肌炎

讀者迴響

熱門新聞

開放第9、10類疫苗預約登記！

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

終於要鬆綁管制了　揭疫情降級3關鍵

楊丞琳深夜突拋6字震撼彈　10分鐘影片首公開

164萬劑AZ快來了！青壯年接種機會增

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

房東公審只收1/3水電費！女租客現身...網傻了

艾瑞絲遭疑「花450萬買粉絲」傻眼開嗆

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

用力擦屁！她「草莓奶昔瀑布」狂瀉…醫搖頭嘆：整塊挖掉

賈永婕遭酸作秀…吳淡如不忍了「姐來幫妳罵人」

更多

最夯影音

更多
畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？
左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面