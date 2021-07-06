泰官員力挺科興！籲「勿追加施打輝瑞」內部文件外流　網全罵翻

▲ 泰國大規模疫苗接種中心。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國截至3日約11.1%人口至少接種一劑新冠疫苗，醫護人員大多接種中國科興生物（Sinovac）生產的滅活病毒疫苗，近來一份衛生部外流的文件卻建議當局，為避免民眾對科興疫苗失去信心，不該為已接種的醫護人員追加施打一劑mRNA疫苗，未料反而點燃網友怒火，使部分民眾更加質疑科興疫苗效力。

《路透社》5日報導，泰國媒體揭露這份衛生部內部備忘錄，衛生部長參威拉軍（Anutin Charnvirakul）已證實其真實性。這份文件囊括多方意見，包括一名不具名官員評論指出，當局不應為第一線衛生工作者追加注射一劑輝瑞/BNT疫苗，因此舉等同於「承認科興疫苗無效」。

這份備忘錄在社群媒體上廣為流傳，一名高級醫學委員會官員因此出面要求，為衛生工作者追加注射輝瑞疫苗。「將輝瑞疫苗給醫護人員」的關鍵字5日在泰國推特上成為熱門話題，多達62.4萬則推文與此相關。

然而，高級衛生官員卡爾卡溫邦（Opas Karnkawinpong）向記者表示，這份文件不是真的，與參威拉軍的說法互相矛盾。

根據真實世界數據，二劑科興疫苗對降低死亡率及預防重症的有效性達95%，對Alpha變異株的保護力則有71%至91%。世界衛生組職（WHO）專家發現，60歲以下成人接種科興疫苗能有效預防新冠肺炎，但缺乏嚴重不良反應風險數據。

泰國目前主要仰賴在國內生產的AZ疫苗，並採購2000萬劑輝瑞，正等待交付，本月也將收到美國捐贈的150萬劑疫苗。

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