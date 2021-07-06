單日新增3+2！雲南瑞麗社區、通行嚴格管控　1年內疫情三度復燃

▲雲南瑞麗出現本土疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南疫情又起，7月5日0時至24時，新增本土確診病例3例、無症狀感染者2例，都是在瑞麗市全員核酸檢測中發現！瑞麗市已採取嚴格的社區管控和通行管控措施，所有人員非必要不離瑞。據悉，瑞麗去年9月和今年3月底曾兩度出現本土新冠疫情。

截至7月5日24時，雲南省現有確診病例75例（本土6例，境外輸入69例），無症狀感染者15例（本土2例，境外輸入13例），均在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察。

7月5日上午，雲南瑞麗市已採取嚴格的社區管控和通行管控措施，所有人員非必要不離瑞，確因特殊原因需離開的，憑有效身份證明、3天內核酸檢測陰性證明和《離瑞放行通知書》，掃德宏抗疫情碼核查後方可離開瑞麗；同時定期開展常態化全員核酸檢測工作；對重點區域、重點人群加強了檢測頻次。

瑞麗市立即啟動突發公共衛生事件Ⅲ級響應，關閉離瑞通道和線上離瑞審批功能。對3例確診病例的居住區域實行封閉管理，姐告大橋臨時關閉，禁止人員、車輛外出。目前，姐告片區居民已實行居家隔離管理。省、州、市三級疾控、衛健、公安部門聯合開展流調工作，對病例、密接、次密接人員活動軌跡進一步追蹤調查，已從州內其他4個縣市和州直醫療機構抽調903名醫務人員，到瑞麗開展流行病學調查、核酸採樣檢測、醫療救治等工作。

此外，日前，鍾南山在上海科技大學2021屆本科生和研究生畢業典禮上透露，大陸現在有71個疫苗正在研發，9個在臨床三期試驗中，有2個是世界衛生組織批准緊急使用的，已經列入了緊急使用清單。

「為什麼我國的疫苗研發看起來比較慢？因為在中國由於防控有效，我們沒有辦法在中國做第三期臨床試驗，因為沒有病人了，所以三期臨床試驗只能在國外做，」鍾南山提到，「目前，9個臨床三期試驗中，有的打了中國疫苗後，感染率、住院率以及ICU死亡率都有明顯改善。」