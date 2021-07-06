　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

單日新增3+2！雲南瑞麗社區、通行嚴格管控　1年內疫情三度復燃

▲雲南瑞麗出現本土疫情，全市將展開超20萬人PCR大採檢。（圖／CFP）

▲雲南瑞麗出現本土疫情。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

雲南疫情又起，7月5日0時至24時，新增本土確診病例3例、無症狀感染者2例，都是在瑞麗市全員核酸檢測中發現！瑞麗市已採取嚴格的社區管控和通行管控措施，所有人員非必要不離瑞。據悉，瑞麗去年9月和今年3月底曾兩度出現本土新冠疫情。

截至7月5日24時，雲南省現有確診病例75例（本土6例，境外輸入69例），無症狀感染者15例（本土2例，境外輸入13例），均在定點醫療機構隔離治療和醫學觀察。

7月5日上午，雲南瑞麗市已採取嚴格的社區管控和通行管控措施，所有人員非必要不離瑞，確因特殊原因需離開的，憑有效身份證明、3天內核酸檢測陰性證明和《離瑞放行通知書》，掃德宏抗疫情碼核查後方可離開瑞麗；同時定期開展常態化全員核酸檢測工作；對重點區域、重點人群加強了檢測頻次。

瑞麗市立即啟動突發公共衛生事件Ⅲ級響應，關閉離瑞通道和線上離瑞審批功能。對3例確診病例的居住區域實行封閉管理，姐告大橋臨時關閉，禁止人員、車輛外出。目前，姐告片區居民已實行居家隔離管理。省、州、市三級疾控、衛健、公安部門聯合開展流調工作，對病例、密接、次密接人員活動軌跡進一步追蹤調查，已從州內其他4個縣市和州直醫療機構抽調903名醫務人員，到瑞麗開展流行病學調查、核酸採樣檢測、醫療救治等工作。

此外，日前，鍾南山在上海科技大學2021屆本科生和研究生畢業典禮上透露，大陸現在有71個疫苗正在研發，9個在臨床三期試驗中，有2個是世界衛生組織批准緊急使用的，已經列入了緊急使用清單。

「為什麼我國的疫苗研發看起來比較慢？因為在中國由於防控有效，我們沒有辦法在中國做第三期臨床試驗，因為沒有病人了，所以三期臨床試驗只能在國外做，」鍾南山提到，「目前，9個臨床三期試驗中，有的打了中國疫苗後，感染率、住院率以及ICU死亡率都有明顯改善。」

ET快訊
妙齡女遭7人圍毆性侵　男友竟冷旁觀還搶走提款卡
台中女16樓墜落身首分離「相距50公分」　高大成曝原因
影／房屋倒塌瞬間曝！他差1秒被活埋　車一開出整棟樓崩落
超商、藥局也可預約！　8張圖秒懂「疫苗登記預約」流程
大陸驚呆台灣百米跑搶殘劑　嘆「兩岸接種對比」：同個時空？
快訊／日本正式宣布！7月8日贈台113萬劑AZ疫苗
微解封有譜！疫情降級3關鍵曝　3大行業優先開放
熱帶低壓來個變化球！　大台北狂吹7級強風

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

鍾南山高級凡爾賽文　陸疫苗研發變慢「因為沒病人了」

單日新增3+2！雲南瑞麗社區、通行嚴格管控　1年內疫情三度復燃

「才說想搭高鐵來台」　俄駐華大使「挺華嗆法」大秀中文

大陸驚呆台灣百米跑搶殘劑…嘆「兩岸接種對比」：是同一個時空？

陸駐外使館為台人打疫苗！　國台辦證實：已數千人

中德法領導人視訊峰會　習近平：願同歐洲優化人員往來快捷通道

汪洋呼籲「團結台灣同胞共推統一」　稱「統戰」為凝聚人心的法寶

百萬網紅慘了！博物館前「跳蘿莉塔宅舞」惹眾怒　陸官媒點名重批

港府擬修個資法「禁止肉搜」　臉書、推特、谷歌揚言撤出香港

國台辦：上海復星是「台灣地區」買BNT唯一洽購管道

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

怕被檢舉！外送員蹲地找掩護吃飯 心酸：被當病毒看待...照片惹共鳴

林可彤曝生產影片哭超慘！　淒厲狂吼...3歲兒全程在旁看傻了

聯結車出鳳鼻隧道煞不住！玩命抓角度闖紅燈險撞前車...

鼠薯苦練林志穎舞曲神似「閃電五連鞭」　本尊看完：有進步空間XD

Eason重提卡多里樂園..突離席：不要開玩笑　跟KID半夜「遇古裝老人」一開口嚇爆！

鍾南山高級凡爾賽文　陸疫苗研發變慢「因為沒病人了」

單日新增3+2！雲南瑞麗社區、通行嚴格管控　1年內疫情三度復燃

「才說想搭高鐵來台」　俄駐華大使「挺華嗆法」大秀中文

大陸驚呆台灣百米跑搶殘劑…嘆「兩岸接種對比」：是同一個時空？

陸駐外使館為台人打疫苗！　國台辦證實：已數千人

中德法領導人視訊峰會　習近平：願同歐洲優化人員往來快捷通道

汪洋呼籲「團結台灣同胞共推統一」　稱「統戰」為凝聚人心的法寶

百萬網紅慘了！博物館前「跳蘿莉塔宅舞」惹眾怒　陸官媒點名重批

港府擬修個資法「禁止肉搜」　臉書、推特、谷歌揚言撤出香港

國台辦：上海復星是「台灣地區」買BNT唯一洽購管道

撤換蘇貞昌？　總統府揭蔡英文內心規劃：此刻齊心抗疫

彎道「5檔高速檔行進」撞蘇花山壁釀6死　遊覽司機被起訴

沒趕上房地合一逃命潮　投客破解5年閉鎖期密技曝光

曾文水庫回春！台南嘉義水情正常了　蓄水量3億立方公尺冠全台　

鴻海教育基金會、北市府推線上營　邀高中職生動手做遊戲奪獎金！

疫調漏洞求唐鳳出手！確診足跡難跨縣市警告　醫勞盟揭震驚結論

「要不要罷免柯文哲！」接高雄民調電話　台北人：跨區問滿意度？

花蓮145外籍長照看護剩3人沒接種　疫苗施打率97.9%

吱吱翻唱《熱愛105度的你》怕毀了它：再被洗一次腦吧

楊冪離婚3年疑曝「感情現狀」！　罕見頂金髮…激美新造型曝光

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

大陸熱門新聞

台灣買BNT　上海復星唯一洽購方

百萬網紅甜心黑了！　穿蘿莉塔裙跳宅舞被罵爆

大陸驚呆台灣百米跑搶殘劑：是同一個時空？

港府擬修個資法　臉書、推特、谷歌揚言撤出香港

醫院副院長吞太多春藥上陣！女陪侍當場心臟驟停

郭董、台積電找復星買BNT　國台辦回應

前三級片女星變服務生！沒片演蛋糕店打工

無印良品湯匙有洞？　正確用途網熱議

大學放「正妹學生」當學校宣傳照　官網癱瘓！

睡衣女4樓墜下！重摔樓先拉裙遮內褲

外使館為台人打疫苗　國台辦證實

俄大使「挺華嗆法」大秀中文

吃了一塊隔夜西瓜！他小腸70cm壞死全切

女大生騙了騙子1萬4　哭著向行員求助

更多熱門

相關新聞

Honda Care+防疫應援　免費17項冷氣系統健檢

Honda Care+防疫應援　免費17項冷氣系統健檢

防疫應援，即日起至2021年8月31日止，回Honda Cars享免費冷氣健檢，多項防疫優惠同步啟動，滿額拿好禮，給家人清新健康的車室空間，就是最好的守護。更多活動資訊、與優惠內容，請洽Honda Taiwan客服專線0800-666-789或登入活動網站，洽全國各Honda Cars查詢。

以色列百萬劑輝瑞快過期！將由南韓接手

以色列百萬劑輝瑞快過期！將由南韓接手

即／日本8日贈台113萬劑AZ疫苗

即／日本8日贈台113萬劑AZ疫苗

大陸驚呆台灣百米跑搶殘劑：是同一個時空？

大陸驚呆台灣百米跑搶殘劑：是同一個時空？

開放第9、10類疫苗預約登記！

開放第9、10類疫苗預約登記！

關鍵字：

雲南瑞麗新冠肺炎新冠疫苗

讀者迴響

熱門新聞

印度神童又預言！再爆「最糟2時間點」

林勝東嗆聲被認證？網貼「林昶佐記者會前」2照片秒懂

印度神童預言又成真！英美、日本全出事了

即／自治會長林勝東強硬回擊王定宇許淑華

開放第9、10類疫苗預約登記！

納豆曬20年前激瘦帥照　曾任幼幼台甜甜圈哥哥

終於要鬆綁管制了　揭疫情降級3關鍵

164萬劑AZ快來了！青壯年接種機會增

基隆男臥床5年確診亡　母、弟血清抗體檢驗追感染源

楊丞琳深夜突拋6字震撼彈　10分鐘影片首公開

用力擦屁！她「草莓奶昔瀑布」狂瀉…醫搖頭嘆：整塊挖掉

小吃店遭棄單20碗麵倒光！網一招完美復仇

房東公審只收1/3水電費！女租客現身...網傻了

艾瑞絲遭疑「花450萬買粉絲」傻眼開嗆

即／台中女墜樓「頭身分離慘死」！

更多

最夯影音

更多
畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？

畢旅同學「熱情歡唱」他全程睡死　下秒驚醒一臉懵：我是誰我在哪？
左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

左左右右要升國二「兒童轉少女」　近況照曝光...網讚：變好漂亮

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

前面太慢！聯結車「雙黃線超車」　違規仔vs路隊長引2派網友熱議

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

女孩模仿「普通空姐vs.女神空姐」 語氣到位網友讚：好懷念的聲音

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

超強硬漢用屁股發動「隱形汽車」提高難度、各角度拍攝皆無破綻

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面