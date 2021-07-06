英國提5解封方案「連口罩都不戴」　台大醫吐真心話！

▲英政府宣布，讓民眾自行選擇是否佩戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者周亭瑋／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）5日正式公布解封方案，包括加速施打疫苗、去除戴口罩、社交距離等限制，重點在於學習與新冠共存。對此，前台大醫師林氏璧直言，這個決定有點大膽，「看似瘋狂的決定，是否真能帶領世界早日回到常態？我們拭目以待吧。」

針對英首相強生的解封說明，前台大感染科醫師林氏璧在臉書幫大家劃重點，儘管離疫情結束還很遠，英國解封後，預計可能上升到1日5萬人確診，住院和死亡率可能也會增加，「但為何要解封？因為我們持續看到了疫苗施打的有效性。」

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強生指出，當時之所以延遲解封1個月，一來是想讓更多人施打疫苗，再者也想看到更多疫苗能減少死亡風險的證據，「目前看來證據充足，因為Delta病毒染疫需要住院者，多半都是沒有注射疫苗的。」

強生也提到，「若我們在這個夏天和暑假不解封，我們何時才能恢復原本的生活？如果延後到秋冬解封，到時會面臨更多呼吸道病毒流行。」

▲英國首相強生宣布英格蘭的解封方案。（圖／路透）

至於該如何與新冠病毒共存，英國提出5點計畫，首先是加速疫苗的施打，小於40歲者兩劑間隔從12週降為8週，預計九月中旬打完所有成人；同時，九月開始讓高風險族群接種第三劑。

此外，不再採取強制防疫措施，包括去除戴口罩、社交距離等限制，所有設施皆可開業，也不再建議居家辦公，讓民眾自行決定防疫標準。當然，確診者還是需要隔離，至於已注射兩劑疫苗者及兒童的方針，會另行公布。

再來旅遊方面，針對紅色警戒國家的邊境管制將會持續，已經注射兩劑疫苗者回國不用隔離。最後，官方也會持續監測感染狀況，不排除於冬季再度加強管制。

▲網友熱議。（圖／翻攝自臉書／日本自助旅遊中毒者）

對此，林氏璧直言，這個決定有點大膽，畢竟是完全依賴民眾的自覺，「但如果後續英國真能看到案例增加，但重症和死亡也沒有明顯增加，是醫療系統可以負擔的程度，那麼在足夠疫苗覆蓋率之下，也許新冠流感化的這天就真的到來了？」

對此，網友們也紛紛回應，「能做出這樣的決定是不簡單的」、「其實到現在還在追求+0，已經是很不切實際的事情了」、「總是要有國家先試驗，解封共存會出現什麼狀態，剛好英國願意示範給全世界看」、「如果成功的話，說不定可以成為全球各國的先例也說不定。因為以後世界就是要這樣子運作下去啊」、「其實蠻能認同這種作法的。真的要清零、恢復正常生活不知道要等幾年，不如加強個人衛生習慣以及免疫力，學會跟病毒共存」。