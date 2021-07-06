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「疫苗預約系統」開放登記！7大QA一次搞懂　你符合資格嗎？

記者李佳蓉／整理報導

由行政院政務委員唐鳳主導的「疫苗預約系統」將正式上線，其中登記過程分為4步驟，包括「意願登記、發送簡訊、預約接種、實際接種疫苗」，但本次的疫苗預約仍受疫苗數量以及年齡、資格條件等限制。《ETtoday新聞雲》統整7大QA，一解你心中的疑惑。

1.疫苗預約系統何時啟用？

唐鳳指出，目前將在7/6～7日上午10點至下午5點，進行「意願登記」測試，開放預約則是7/8～9日的上午10點至下午5點，但首波試辦區域僅限於金門、馬祖、澎湖，對象為戶籍或居住地在金馬澎，且為第9、10類對象。至於台灣本島符合第9、第10類資格民眾，仍可先進行意願登記，至於正式上線時間仍須等到疫苗數量足夠時，才會開放。

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2.誰可以意願登記？

包含第9類「18歲至64歲，患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者」，以及第10類「50～64歲成人」。唐鳳指出，高風險、重大傷病及罕病者，為健保主診斷碼具「高風險慢性病人疾病」代碼，持有重大傷病有效卡，或持有罕病重大傷病有效卡來認定。而先前屬1～8類未接種疫苗，但符合第9、10類資格者，同樣可登記。

▲▼疫苗施打意願登記與預約四步驟。（圖／指揮中心提供）

3.意願登記如何進行？

民眾前往官方網站1922.gov.tw，並輸入資料包括：身分證／居留證號碼、健保卡號、手機號碼、希望接種的行政區（不須考慮戶籍地），以及希望接種的疫苗種類。系統將於每週三下午5點收單，並於隔日依一週內疫苗總量、施打順位發送「預約簡訊」予符合資格者。

4.收到預約接種簡訊，如何預約？

收到預約簡訊的民眾才可進入此階段，可採「線上預約」或「實體預約」，可至官網1922.gov.tw或健保快易通APP選擇希望施打的地點及時段；或是親自到超商、藥局、衛生所插卡預約，並選擇自己想要的時段和地點，之後依照預約時間準時前往。而在預約期間，皆可透過網站或APP修改接種地點或時間。

▲▼疫苗施打意願登記與預約四步驟。（圖／指揮中心提供）

5.預約日如果遲到怎麼辦？

唐鳳表示，為避免群聚，請於預約時段準時前往。接種民眾一旦遲到，於預約接種當日現場時段都可施打，若預約日未出席，將取消資格，須等下一輪開放預約時間重新預約，一來一往會損失2週時間才能再施打疫苗，提醒民眾選時段時務必謹慎。

6.可以選擇疫苗嗎？

在「意願登記」階段，系統預設會將符合EUA之疫苗通通預設打勾，但民眾仍可依個人意願選擇想接種的品牌。另外，唐鳳也特別提到，如果想要混打疫苗，同樣可以登記意願，但最後要依指揮中心決定是否開放混打。

7.已施打第一劑民眾可預約第二劑？

只要符合第9、第10類資格者，皆可預約登記，其中包括第1～8類還未打疫苗者，若符合這2類同樣可上線登記。唐鳳指出，目前食藥署僅排除已完整接種2劑的名單不可預約。

▲▼公費疫苗意願接種登記。（圖／記者趙于婷翻攝）

▲公費疫苗意願接種登記。（圖／記者趙于婷翻攝）

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