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祖克柏爽揮國旗衝浪片「畫風超怪」　美媒：讓美國再次詭異

記者王致凱／綜合報導

臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）4日在Instagram上貼出一支影片慶祝美國獨立紀念日，但畫面中他手舉美國國旗，腳踩電動衝浪板，在黃昏的水面上靈活遊走，怪異的畫風讓美國媒體毫不留情地批評他簡直是「讓美國再次詭異」。

根據CNBC報導，祖克柏在美國獨立日當天在網路上貼出這段古怪影片，影片中的他在湖面上以電動衝浪板高速滑水，配樂則是美國知名鄉村歌手約翰丹佛（John Denver）的名曲「Take Me Home, Country Roads」，再搭配他詭異的揮舞星條棋，在網路上迅速引發熱議。

祖克柏才剛從一項針對臉書的反壟斷訴訟中脫身，還差點迫使臉書將旗下的Instagram和WhatsApp拆分出去，惟臉書6月底成功駁回美國聯邦貿易委員會的反壟斷指控，令公司市值突破一兆美元。

CNBC在報導中刻意模仿美國前總統川普的競選標語「讓美國再次偉大」，形容祖克柏的影片簡直是「讓美國再次詭異」。另一家財經媒體Market Watch則說，臉書成功駁回反壟斷指控，也難怪祖克柏要慶祝。

祖克柏的短片不到一天就累積超過200萬次觀看，但也引來不少網友批評。有網友酸說，「得有人告訴祖克柏，7月4日這天要表現的正常一點」、「我真希望約翰丹佛能復活，這樣他就能告祖克柏。」
 

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