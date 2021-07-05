Delta病毒激增！快衝破南韓首都圈　疾管廳長警告：關鍵時刻到了

▲南韓新冠疫情在放寬防疫規定前夕反撲，英語補習班群聚感染案發現Delta變種株。（圖／達志影像）

記者王致凱／綜合報導



南韓境內Delta變種病毒疫情仍在擴散中，當局統計至少已有416人確診感染Delta變種病毒，其中以首爾首都圈地區情況最為嚴重。不過，韓國疾病管理廳5日警告，Delta變種病毒的傳染力強，疫情可能繼續往其他地區擴散，目前已經處於「關鍵時刻」。

根據韓聯社報導，南韓當局5日再度通報新增711例新冠病毒確診個案，是連續第3天新增確診數字超過700例，其中包括首爾在內的大首都圈地區新增病例正快速增加中，創下近半年來確診數字新高紀錄。

韓國疾病管理廳長鄭銀敬5日在記者會上表示，截至前一日，南韓國內確診為Delta病毒株的個案累計達416例，且相關的本土集體感染案例也在持續增加中。鄭銀敬表示，目前Delta病毒株佔新增確診個案的比例約為7％，但2個月以前比例還不到1％。

鄭銀敬表示，Delta變種病毒不斷擴散，此刻阻止Delta病毒珠慢延至非首都圈至關重要。鄭銀敬說，群聚感染事件較容易發生在20歲至30歲的年輕人群，這類人群疫苗接種率較低，雖然確診後大多為無症狀或輕症患者，但活動範圍較廣，因此疫情擴散的風險更高。

鄭銀敬說，韓國目前正處於防疫的「關鍵點」，必須防止Delta變種病毒朝首都圈以外擴散。韓國疾病管理廳表示，目前大約80％的新增確診者來自大首爾地區，過去一周內平均每天新增655名本土個案，相較上一周大幅增加33.2％。