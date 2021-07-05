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民眾黨北市黨部「一日捐5醫院物資」　林國成：人情味不能被疫情打敗

▲▼台北市黨部主委林國成牽線，民眾黨總動員贈餐點及物資給前線醫護人員。（圖／民眾黨台北市黨部提供）

▲台北市黨部主委林國成牽線，民眾黨總動員贈餐點及物資給前線醫護人員。（圖／民眾黨台北市黨部提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨台北市黨部5日全體總動員，由台北市黨部主委林國成牽線，分別捐贈餐點跟物資給5家醫院的醫護人員。林國成指出，近日疫情雖看似趨緩，但前線醫護人員的辛苦沒有減少，呼籲大家防疫別鬆懈外，有能力的民眾也要多幫助身邊有困難朋友，「台灣人的人情味不能被疫情打敗。」

民眾黨5日兵分多路，分別捐贈餐點及物資給5家醫院的前線醫護人員，由台北市汽車材料商業同業公會劉溪雄理事長偕全體理監事善心捐獻，共計2000份的海霸王餐廳美味餐點給台北市聯合醫院中興、仁愛、忠孝、和平共四個院區。

另外，由台北市黨部多位地區主任結合國際獅子會，捐獻一批高機能運動襪給桃園敏盛醫院、台北醫學大學附設醫院及台北市萬芳醫院。

▲▼台北市黨部主委林國成牽線，民眾黨總動員贈餐點及物資給前線醫護人員。（圖／民眾黨台北市黨部提供）

林國成表示，特別感謝「台北市汽車材料商業同業公會」的理事長劉溪雄、常務理事劉雲芳、常務監事詹木濱，以及全體理監事，在這個疫情嚴峻的時期，願意慷慨解囊無私奉獻，用最實際的行動支持台北市第一線的醫護人員，希望能透過美味餐點傳達感恩心意，2000份餐點就是2000份鼓舞的力量，要讓前線醫護人員更有力對抗疫情。

此外，透過台北市黨部文山區主任張幸松、中山區主任陳大業、中正區主任簡令紘、信義區主任張智翔、松山區主任王振鴻，以及中評委張凱鈞的協助奔走，並結合國際公益團體獅子會，針對醫護人員時常需要久站，導致腳部酸痛的問題，募集了數千雙高機能運動襪，並於5日親自送到桃園敏盛醫院、台北醫學大學附設醫院及台北市萬芳醫院。

林國成表示，近日疫情雖然看似趨緩，但前線醫護人員的辛苦沒有減少，還是需要各界的善心支持，在此除了呼籲大家防疫不能鬆懈之外，也希望還有能力的民眾，可以多幫助、多關心身邊困難的朋友，「台灣人的人情味不能被疫情打敗。」

▲▼台北市黨部主委林國成牽線，民眾黨總動員贈餐點及物資給前線醫護人員。（圖／民眾黨台北市黨部提供）

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