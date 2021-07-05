防疫鬆懈了　南投警取締違規攤販「5人沒戴口罩」

▲民眾未依規定配戴口罩，全數遭南投分局員警開罰。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

防疫三級警戒延長期限將在12日（下周一）到期，中央疫情指揮中心尚未宣布屆時解禁或繼續延長，但許多民眾已經忍不住「自主解封」；南投警分局昨（4）日執行取締違規攤販勤務時，發現有5位民眾未依規定佩戴口罩，員警即開立舉發通知單並蒐證，違規者將面臨3千至1萬5000元罰鍰。

全國確診病例持續降低，而南投縣至今天為止更已連7日「嘉玲（確診病例加零）」，南投分局表示，在疫情趨緩的狀況下，可能就有民眾因此鬆懈、沒有做好防疫措施；昨天光是在南投市南陽路一線，就有多達5位在路邊擺攤作生意的民眾沒戴口罩，看見員警現身才慌忙將口罩戴起。

▲▼民眾未依規定配戴口罩，全數遭南投分局員警開罰。（圖／記者高堂堯翻攝）

警方當場依違反《傳染病防治法》第70條，將舉發蒐證資料函報主管機關南投縣衛生局，可裁處3000元至1.5萬元罰鍰。

南投分局再次呼籲，目前全國仍維持三級警戒，民眾外出（車內2人以上）必須全程配戴口罩，同時禁止室內5人、戶外10人之聚會，為了守護民眾的安全，警方也將持續配合主管機關加強取締，防疫工作需要全民共同努力，請民眾務必配合各項防疫措施，保護自己也保護至親，期待疫情儘速遠離，讓全民恢復正常的生活。



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