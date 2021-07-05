惡火燒光8千萬還揹4條人命！蔡進峰上香被拒　哭得比家屬大聲

▲商旅業者蔡進峰。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化喬友大樓發生大火4死22傷，商旅負責人蔡進峰今(5)日前上午帶著慰問金與2名員工前往和美殯儀館向倪男拈香，家屬心碎又難過，蔡進峰說，遭到對方婉拒拈香，「一想到我貸款1800萬又失去所有的財產」，身上還揹了4條人命，這種痛苦我要去跟誰說，真的哭的比家屬還大聲。

喬友大樓大火從2樓冒火舌延燒到3樓，但產生煙囪效應濃煙竄到百香果商旅9樓，造成住在9樓的住房倪男印尼看護工妮溪、陳傳道及勇消陳志帆被濃煙嗆死，22人受傷。

蔡進峰貸款花了貸款1800萬買下6-9樓及12及13樓整建成百香果商旅，內部設有172間房，總共投資了約8000萬，這2年作為防疫旅館使用，檢警調查喬友大樓大火，涉及過失致死等罪嫌交保100萬元，即使幸運保有自由身，但他4日一整天仍馬不停蹄，接受消防、警察單位約詢及補作筆錄，昨(4)日被害者家屬成立自救會，他表示尊重，也表示一定會找時間去向死者上香，向死傷者家屬表達最哀痛之意。

上午蔡進峰原排定今天要向死者拈香，早上先前往和美殯儀館、中午再到彰化殯儀館、及台中等地，但後來因為檢方傳喚女員工，下午行程作罷，蔡進峰說，其實最大要負責的是2樓3樓防火門都沒關，要疏散時濃煙密布，造成人命，要請縣府盡快查清，更贊成縣府拆除喬友大樓，不要讓它再害死人。

蔡進峰說，早上去和美殯儀館向倪男家屬悼念，家屬婉拒他上香，一想到現在還在貸款，「他們失去家人、我失去財產」，身上還揹了4條人命，這種痛苦我要去跟誰說，在現場悲從中來，哭得比家屬還大聲，只希望現在火調報告趕快出來釐清真相。

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