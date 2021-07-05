彰化醫護客家魂爆發！一瓶莫德納最多打15人　超細節原因曝光

▲彰化醫護客家魂爆發，每瓶疫苗最多能接種15人。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

全台莫德納疫苗開打，政府規定每瓶疫苗能施打14人。不過，各地都在訴苦，由於施打當中會有損耗，幾乎沒辦法接種到14人，彰化縣有團隊卻客家魂大爆發，每瓶可以抽到15劑多，硬是擠出來，每瓶比其他縣市多打了1至2人。

美國贈送的莫德納疫苗開打，公家配發3cc的針筒，由於抽取時會有滲漏、殘留的狀況，大部分都只能打到13人，無法達到政府規定的標準。對此，指揮中心發言人莊人祥也回應，這屬於自然損耗，「那這樣都能理解」，醫護人員不用太過自責。

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不過，與其他縣市的醫護不同，彰化縣線西寓埔社區的醫護客家魂大爆發，使用較為特殊的橡膠活塞空針，平均每瓶疫苗能夠接種14人，甚至最多能抽到15劑。

彰化縣長王惠美得知消息，也在記者會上大讚，這些醫護人員相當厲害，可以擠出更多疫苗，換算下來，每瓶就能多接種1到2人。

▼彰化醫護使用的針較為特別，最多能抽取15劑。（示意圖／記者李毓康攝）



彰化秀傳醫院護理部督導謝慧君表示，由於換成1cc的空針，一瓶美規莫德納疫苗，能夠抽取15劑，達到最大功效，先前的歐規疫苗，一瓶則能抽取11劑，2者最大的差別就是容量不同。

也有民眾質疑，抽取這麼多劑，會不會有人打到的劑量不足，影響效力、保護力。醫護人員則回應，這與抽取疫苗的技巧有關，確定每個人施打的劑量都有足夠，不會為了施打更多人，而減少每人的劑量。

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