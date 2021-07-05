幼兒園、課後照顧員打疫苗再等3天！　莫德納8日才會配送

▲教育部表示，7月8日就會將莫德納疫苗配送至各縣市。（圖／記者湯興漢攝）



記者許展溢／台北報導

「高中職以下學校教職員工與校內工作人員」及「幼兒園托育人員及托育機構專業人員」列公費疫苗第七類施打對象，其中全國公私立幼兒園之教職員工約7萬2790人，及兒童課後照顧中心服務人員約3425人已列為第一波施打對象，並完成造冊，教育部今（5日）晚指出，預計於7月8日配送莫德納疫苗至各直轄市、縣市指定配送地點後，即可進行施打。

教育部說明，考量多數私立幼兒園未有暑假，且於7月後皆持續提供家長送托服務，兒童課後照顧服務中心則為提供家長暑假期間照顧其子女之需求，因此該等教育場域主要提供服務之人員接種疫苗可以間接保護幼兒或學生，爰列為優先施打對象。

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教育部指出，已請各直轄市、縣（市）政府自行擇定以有衛生福利部疫苗配送經驗之醫療院所、地方衛生局等至多2個疫苗配送地點，俟7月8日疫苗配送到其指定地點後，地方政府即得自行配送至轄內其他醫療院所或施（快）打站進行後續施打。

教育部強調，各地方政府已開始規劃幼兒園及兒童課後照顧服務中心人員疫苗施打地點（如學校、地方醫療院所），又為避免群聚，也請各縣市規劃施打地點朝多點展開，以提高施打效率，並請各地方教育局（處）每週定期將已完成疫苗施打之對象及人數回報國教署，以協助幼兒園與兒童課後照顧中心人員儘速完成施打，提升其保護力。