違法仲介2、3百人赴陸念書　台灣工黨創辦人：很多人想去

▲台灣工黨創黨主席謝正一因涉嫌未經許可幫大陸學校招收台灣學生遭起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣工黨創辦人謝正一，涉嫌未經許可就從2014年起，為大陸地區的華僑大學、暨南大學在台招生，陸續有2、3百名台灣學生因此赴陸就讀，謝正一等人一人頭可收取人民幣500元或新台幣2500元的「報名費」，若這些學生完成學業，謝還可另外獲取傭金，台北地檢署5日依違反《兩岸人民關係條例》起訴謝和員工等3人。

謝正一在2003年創立台灣工黨，2020年曾推薦候選人參選立法委員，卻因未向監察院申報政治獻金專戶，就對外收取捐贈7萬元，已經被檢察官依違反《政治獻金法》起訴，正由台北地院審理中。

檢調接獲檢舉查出，謝正一另外在2014年間，先後和大陸泉州的華僑大學、廣州的暨南大學簽訂協議書等文件，由謝成立的中華兩岸事務交流協會、台灣推廣教育學會，負責招收台灣學生，高雄辦公室主任黃啟信還以講師身分，舉辦招生說明會，台灣學生只要提供成績單、報名表，幾乎免經甄試就能進入大陸公立大學就讀，代價只需匯款人民幣500元或新台幣2500元到指定帳戶。

但是根據《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》規定，為大陸地區教育機構在台「招生」或「居間介紹」，須由教育部擬定辦法許可才行，否則可處1年以下徒刑、拘役或科或併科1百萬元以下罰金。

謝正一2020年間遭偵辦時坦承，已經陸續介紹至少2、3百名學生赴陸，收到的報名費也不需要交給對岸，謝表示：「社會本來就有這個需求，很多人想去，但是教育部遲遲不公布(許可招生)辦法」，檢察官調查後，確認謝、黃等3人未獲許可，就為大陸學校在台招生，依法提起公訴。

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