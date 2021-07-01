日籍高材生北宜遇橫禍　肇事重機男死亡不起訴…母悲求真相

▲日籍男大生在北宜公路遭撞昏迷45天身亡，母親悲傷希望查出車禍真相。（資料照／翻攝Yahoo JP）

記者劉昌松／台北報導

就讀台大法律系的林姓日籍高材生，2月間騎車到北宜公路時，遭黃牌重機高速攔腰撞上，林男重傷昏迷住院45天後不治，林母特地從日本趕來幫忙完成器捐遺願，將眼角膜留下，悲求檢察官查出車禍真相，經事故鑑定肇事主因是蘇姓黃牌重機騎士車速近百公里超速，但蘇男已當場死亡，台北地檢署1日處分不起訴。

這場不幸車禍發生在2月21日下午2點多，24歲的蘇男騎著黃牌重機，行經北宜公路18K處時，撞上從岔路轉進幹道的19歲林姓日籍高材生，高速撞擊導致2車殘骸散落一地，蘇男當場失去生命跡象，林男則因顱內出血、多處骨折，送醫急救陷入昏迷。

▲北宜公路18K在2月間發生重機超速導致死亡車禍。（資料照／記者陳豐德翻攝）

當時警方根據林男的學生證聯繫台大校方，林母得知後趕忙來台，接受防疫隔離14天後，到院照護林男，但林男仍在4月6日，因多重器官衰竭過世，留下林母緊抱昏迷兒子的哀傷畫面。

跟據日本自由記者柳原三佳報導，林母表示，兒子非常喜歡台灣，在台灣也交到不少好朋友，因此決定將兒子的器官捐出，「希望接受俊徳角膜的人可以多看美麗的風景，替俊徳體驗人生。」

檢察官根據交通事故鑑定，車禍肇事主因，是蘇男騎乘重機時速達90、100公里，次因是林男未禮讓幹道先行，蘇男涉嫌過失致死罪，但因蘇男已當場死亡，因此依法做出不起訴處分，不過林母已申請對事故鑑定進行覆驗，希望能徹底了解車禍發生原因。

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