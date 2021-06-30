教育部不給漲學費　3私立大學「告贏了」！法官判決理由超硬派

▲世新等3間私校告贏教育部。(圖／記者陳俊宏攝)



記者柯振中／綜合報導

世新、中原、實踐大學等3所私校107年想調整學雜費，當時被教育部否決，3所學校因此提出訴訟。台北高等行政法院判決出爐，判定教育部有裁量怠惰的狀況，因此3私校勝訴，應該依照學校的狀況，來核准調幅，全案仍可上訴。

依據判決書內容，世新大學、中原大學、實踐大學107學年度學雜費調整事項，檢視後符合財務指標、助學指標及辦學綜合指標的審議基準，並完成資訊公開、研議公開的程序，各調幅2.5％、3.6％、2.5％，分別函報教育部。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，教育部107年6月認定，基本調幅應該是1.85％，前一學年度若沒調整，上限則是2.29％，全數予以否准，並表示「公開說明會辦理形式應該更開放」、助學計畫內容也不夠具體。

▼世新、中原、實踐就學雜費調整問題，向法院提起訴訟，法院判3私校勝訴。（圖／記者沈繼昌翻攝）



3間學校不服，提起行政訴訟，要求撤銷處分。台北高等行政法院審理後認定，學雜費的收取，屬於大學自治的一環，國家進行監督，要符合法律保留原則。

台北高等行政法院認為，教育部以「內容不夠具體」、「調漲經費的支用項目未臻妥善」、「會議記錄過於簡略」等理由否決，並沒有指出具體事項，且教育部既然認為，3校的學雜費使用狀況、調整理由有不足的地方，卻沒給補充說明的機會，直接否決申請，違反法律規定。

台北高等行政法院指出，教育部應該按照各校的具體狀況，依法行使裁量權，在公告的基本調幅範圍內，核定准予調整的幅度，卻直接全數否准，導致3間私校的調整幅度都是0（即不得為任何調漲），有裁量怠惰的狀況。

台北高等行政法院判定，3間私校勝訴，教育部應該依照此次判決的法律見解，對3間私校調整107學年度日間學制，學士班學雜費的收費基準申請作成決定，全案仍可上訴。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘