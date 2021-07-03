40萬國中小教職員今起造冊！教育部力拚開學前2週打完疫苗

▲國中小教職員今起造冊。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

全國中小學今（3日）開始放暑假，教育部稍早證實，即日起國中國小教職員可開始造冊、高中職教職員則於下周一開始造冊，教育部將力拼開學前14天，也就是8月18日之前讓全數打完第一劑。

國內疫苗即將擴大施打，全國中小學教職員已列入第7順位優先接種疫苗對象，估有40萬人。教育部主秘廖興國稍早向《ETtoday新聞雲》證實，稍早已請縣市政府教育局處，通知國中小教職員到人力資訊網進行造冊，至於高中職教職員將於下周一（5日）開始造冊。

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台北市教育局副局長陳素慧也向《ETtoday新聞雲》說明，今日早上剛收到通知，已通函各校，至於幼兒園、課照、特照教職員，已造冊完畢，資料也已交給國教署。

新北市教育局也說，今日接獲教育部通知造冊作業程序及細項，即日起新北市學校開始造冊，將依規定配合中央提報時間提供造冊名單。另外，新北公私立幼兒園疫苗造冊已於6月18日交送教育部審認，教育部已於7月2日提供核定名單。

教育部補充說明，教育部配合指揮中心進行疫苗配送、施打，預計開學前二週，完成高級中等以下學校教職員工疫苗第一劑施打。目前正進行全國國小、國中教職員工施打疫苗造冊，係透過「國教署國民中小學教職員人力資源網」進行填報，自今日上午開放學校填報。

教育部也說，人力網已設計可拉取資料庫現有人員名單的功能，至於未在系統內之人員，則以新增人員方式填寫。學校至人力網填報完成後，由縣市政府彙整並提交名冊至國教署。

教育部強調，次造冊範圍，對象為學校在職之專任、兼任教職員工、校內工作人員（不含學校志工人員、課外(後)人員)。未在本階段者，會優先列入第二階段對象。

