網紅古拉退團曝月薪僅6000元！　狂人娛樂逃漏稅下場出爐

▲古拉先前自曝月薪僅6000元，前東家狂人娛樂被控逃漏稅，負責人妻子遭判拘役。（資料照／翻攝古拉臉書）

記者劉昌松／台北報導

網紅古拉2019年底發布影片，宣布離開「在不瘋狂就等死」，並控訴自己和女友在「狂人娛樂」公司遭遇不平待遇，包括月領6000元等，台北地檢署收案後查出，古拉2018年實領薪資9萬3500元，卻被虛報成29萬3千元，狂人娛樂負責人的妻子曾琦錡因低薪高報逃漏稅，日前被台北地院判處拘役50天，得易科罰金。

古拉(甘儇儒)2019年間發布一段影片宣布，與同在狂人娛樂任職的女友退出團隊，並且點出公司的7項霸凌行為，指控公司歧視原住民，更誇張的是，公司年收6000萬元，但他每個月卻只領6千多，「當然不是每個月都這樣，偶爾有個8、9000，破個小萬」，之後公司以「幫大家節稅」等理由，向每人收取自然人憑證，才發現公司竟然低薪高報，因此決定舉發公司涉嫌逃漏稅。

台北地檢署查出，古拉在狂人娛樂2017年度實際領薪為9萬3500元、於2018年度實領27萬6000元，卻分別遭虛報為29萬3000元、37萬元；古拉女友李宜庭年領4萬1011元、31萬3000元，也分別虛報為29萬5000元、38萬元。

狂人娛樂負責人李國瀧的妻子曾琦錡坦承，將員工薪資以少報多是為了節稅，檢察官起訴曾琦錡利用虛增公司薪資支出，逃漏2018年營業稅29萬547元，台北地院日前依違反《稅捐稽徵法》、偽造文書等罪，判曾女應執行拘役50天，得易科罰金。

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