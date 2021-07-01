陽明交大提十年願景　成立「產學創新研究院」今年8月開始招生

▲陽明交大提十年願景,未來將成立「產學創新研究院」。（圖／陽明交通大學提供）

記者崔至雲／台北報導

國立陽明交通大學自2月1日正式合校後，今（1日）提出「一樹百穫 十年願景」計畫。校長林奇宏表示，「產學共創」是大學未來發展的重點之一，計畫依循政府的產學創新條例成立「產學創新研究院」，初期設置前瞻半導體研究所及智能系統研究所，預計110學年度8月開始招生。

陽明交大津日舉辦線上記者會，今提出「國際學院雙語校園接軌國際」、「深化基礎建設激勵校區融合」、「以科學研發升級次世代科技」、「跨域思維引領產業創新契機」、「品牌形象之塑造建構與溝通」、「預見發展瓶頸以利超前部署」等行動綱領，打造後疫情時代的未來大學。

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林奇宏說明，「一樹百穫 十年願景」計畫勾勒學校具十年願景的三年策略藍圖。計畫初步內容於今日正式於「一樹百穫計畫書」網站 公開，提請師生校友及各界先進指教，未來三個月將持續收集回饋意見，參採於計畫書中，預計於今年底提交校務會議，成為陽明交大中長程校務發展白皮書。

林奇宏表示，陽明交大結合最頂尖的知識，具有各自的創校使命、傳承與記憶，合校後由於兩校專長領域之互補性高，社會亦期待合校後的加乘效應；因此，如何透過共識凝聚，規劃新學校的發展藍圖是現階段師生校友及行政團隊的最大挑戰。」

林奇宏提到，產學共創是大學未來發展的重點之一，未來將設置前瞻半導體研究所及智能系統研究所，預計110學年度開始招生。本計畫也揭露了未來校區發展的藍圖，宜蘭校區附設醫院以「宜蘭人的大病院」為願景，擴增病床全力照顧宜蘭鄉親；陽明校區將興建智慧健康大樓，專注創新智能生醫科技。

至於新竹博愛校區將規畫為台灣半導體發展與傳承的記憶園區，並發展「未來醫院」；位於桃園航空城與台南沙崙綠能科學城的校區，將會是智慧農業、AI普適應用、軍事科技轉民生應用、智慧綠能、醫學工程、輔具科技、航太科技等的研發重鎮。