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違法逼教師離職！中原大學遭教育部連3罰　教團籲解聘校長

▲中原大學因應疫情持續升溫，14日召開校務會議後宣布，5月17日起至30日全面實施遠距教學為期2週。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中原大學遭教育部連3罰。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者崔至雲／台北報導

全國首例！中原大學日前被踢爆違法逼迫教師離職，且拒絕支付積欠薪水，教育部連罰3次，第3次再罰35萬。高教工會今（2日）指出，該案揭露至今已經過一個月，該名受害教師仍繼續遭欠薪、新學期亦未獲排課，呼籲針對受罰2次以上卻未改善的學校應啟動「解聘校長」程序，並扣減中原大學獎補助款。

高教工會指出，曾於今年6月揭露中原大學違法私自不續聘教師，被兩度開罰卻依然故我的惡行惡狀，但揭露至今，該名受害教師仍繼續遭欠薪、新學期亦未獲排課。教育部也遲遲未依「私校欠薪處理SOP」啟動「解聘校長」程序，使得中原大學只需拿學生學雜費來因應罰單，毫無改正意願，學校高層也無人需對此負責。

▲▼ 教育部3度開罰中原大學，高教工會呼籲教育部採更有用的手段，以保護教師工作權。 。（圖／高教工會提供）

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▲教育部對中原大學依違反教師待遇條例之第3次裁罰。（圖／高教工會提供）

高教工會說明，中原大學因對教師違法欠薪遭教育部「連罰三次」，已開了全國首例，但對私校憑學費收入「罰不怕」，反而讓受害教師繼續遭欠薪，教育部若不願拿出更積極的作為，恐怕形同是「變相縱容」，也使積極保障教師薪給的《教師待遇條例》立法目的形同具文，政府威信全失。

高教工會主任林柏儀表示，中原大學對此案件，曾對外表示已對教育部裁罰和對該教師提告，期盼各界「靜待司法判決」。但同一時間卻繼續違法，拒絕依教育部命令恢復該教師聘任關係。　

▲▼ 教育部3度開罰中原大學，高教工會呼籲教育部採更有用的手段，以保護教師工作權。 。（圖／高教工會提供）

▲教育部於109年12月7日發文，若不將該教師恢復聘任，將「扣減中原大學獎補助款」。（圖／高教工會提供）

工會強調，所謂「靜待司法判決」並不是可以無視主管機關裁罰、繼續侵害教師、享有「法律空窗期」的藉口，中原大學應先依照教育部之命令「恢復該師聘任關係」，並依相關法令給付薪資；若日後相關爭訟最後確定判決中原大學勝訴，「確認僱傭關係不存在」，中原大學自可終止與該教師之僱傭關係，這才是真正的「尊重司法判決」。而不是自行視主管機關處分如無物，假借法院爭訟來逃脫守法義務。

林柏儀呼籲，中原大學違法欠薪遭教育部「連罰三次」，已開了全國首例，而教育部又不願拿出積極的作為，一再讓中原大學創紀錄。請社會及中原大學的校友們公評，勿再使中原大學受害教師遭違法欠薪繼續「超過17個月」。若情況仍未有具體改善，工會將繼續陳抗行動，捍衛教師應有的權益。

對此，中原大學發聲明表示，本校並無以莫須有原因命令教師辦理「自願離職」之事。該名教師為中原大學之「短聘」教師，惟聘期屆滿後片面自我主張為「編制內」教師，不願依契約離職。聘期中亦無欠薪之情事。針對此案，中原大學已提請行政訴願，並已進入行政院訴願審議委員會審議，尚未有審議結果。

中原大學強調，目前已向桃園地方法院提起「確認僱傭關係不存在」之訴，目前已進入司法程序，後續將完全遵照司法判決結果，依法進行後續之處置，也請各界尊重司法。

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