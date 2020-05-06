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長時間戴口罩耳朵紅腫　犁記餅店老闆送警300「舒適口罩帶」

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▲▼ 。（圖／台中市交大提供）

▲台中市楊姓業者研發「舒適口罩帶」，讓員警執勤長時間配戴口罩，耳朵不再出現不適症狀。（圖／台中市交大提供）

記者白珈陽／台中報導

因應新冠肺炎疫情，警察值勤時必須配戴口罩，常常一戴就超過8小時，長時間下來耳朵就出現紅腫、疼痛等情形，相當辛苦。對此，台中市有業者特別研發「舒適口罩帶」，讓使用者可以個人頭型尺寸調整配戴長度，改善耳朵不適症況；研發該產品的楊姓業者與知名犁記糕餅店老闆「大餅哥」張世宗，5日早上帶著300個產品至台中市交大，捐贈給第一線的交通警察，讓警員在工作時能更舒適，以保護市民安全。

楊姓業者表示，因自已每日配戴口罩造成耳朵的壓迫及疼痛，因此於4月間研發出「口罩舒適帶」，能大幅改善交通警察同仁長時間戴口罩對耳朵的壓迫及疼痛，又可水洗重複使用，且配戴長度可依照個人頭型尺寸調整修剪，也是長時間配戴口罩的必備利器。

台中警察交通大隊表示，有警界土地公美譽的知名犁記糕餅店老闆「大餅哥」張世宗，5日早上與楊姓業者特別帶著300個「舒適口罩帶」前往交通警察大隊慰勞第一線的交通警察，在疫情防疫期間讓員警執勤時，多添了一層安全保障，「大餅哥」更期盼能拋磚引玉，讓各界更重視員警執勤安全。

▲▼ 。（圖／台中市交大提供）

▲知名犁記糕餅店老闆「大餅哥」張世宗，5日早上與楊姓業者特別帶著300個「舒適口罩帶」前往交通警察大隊慰勞第一線的交通警察。

交通警察大隊大隊長林沐弘表示，「大餅哥」平時熱心公益，且因年輕時曾短暫擔任警職因而對警察有特別的情感，長期支持警政工作，與基層員警都建立良善關係；有了這些口罩舒適帶，讓員警執勤時更能免除長時間配戴口罩的不舒服感，也將這份心意轉換為精進專業知能與提升服務品質的原動力，每位同仁都說「犁」揪甘心！

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