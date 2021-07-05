屈臣氏網購龜速出貨　消費者怒：我們這是遇到詐騙了嗎？

記者曾怡嘉 / 台北報導

三級警報未解除，不少消費者仍依賴網購，避免外出以策安全，《ETtoday》接獲網友投訴，6月22日她在屈臣氏網路商店下單，至今未收到商品，但網站上沒有明顯的延遲出貨提醒，也無法退貨，記者求證屈臣氏，公關表示，感謝消費者反應此事，已持續趕工加速物流，如果急用，可透過兩大外送平台下單購買。

網友向《ETtoday》投訴，由於屈臣氏網店沒有明顯的延遲出貨公告，且仍不斷促銷，以致認為到貨時間不會拖延於是下單，6月22日她在屈臣氏網路商店購買女性衛生用品及酒精，都屬急需使用的日用品，沒想到至今超過10天未到貨。

她曾撥打屈臣氏客服專線，語音告知到貨日約5至7個工作天，轉至專人客服卻變成14個工作天，她說：「若屈臣氏網購通路無法正常出貨，至少應在網站或結帳區域設提醒告知客戶，並提醒有急用可先去實體門市通路購買，讓消費者自行衡量。」

▲不少網友反應都有訂單延遲出貨的問題。（圖／翻攝自屈臣氏官方臉書）

此外，她並提到在屈臣氏官方臉書上，有許多遇到相同問題的消費者留言，卻只得到小編的制式回覆，她說：「我們這是遇到詐騙了嗎？我以上說的狀況，完全就是遇到網路訂購詐騙會發生的流程……。」

《ETtoday》記者致電屈臣氏詢問網購配送問題，公關劉小姐表示，因受疫情影響，物流中心作業量暴增，網站首頁有物流延遲提醒，目前訂單完成後，最遲約14個工作天可出貨，若消費者想取消訂單，確實無法在網站上進行，必須透過客服專線，由專人協助取消。

▲網路商店的延遲到貨公告。

記者實際登入屈臣氏網路商店，仔細點閱資訊，在橫幅廣告的最後一頁確實看見官方公告，內容如下：「因受疫情影響，目前相關物流配送作業可能有所延遲，您可至會員中心查詢訂單進度，商品未配達前，請耐心等候，謝謝您的體諒。」

針對網友投訴，屈臣氏表示很感謝消費者反應，將考量增加提醒頁面或通知，目前已經持續趕工加速出貨，以期盡快恢復疫情前的出貨量能。如果消費者急需防疫用品，可透過合作平台UberEats、foodpanda下單，或選擇屈臣氏的閃電送，皆能加速到貨，直接到實體門市購買，也是方式之一。