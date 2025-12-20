　
社會 社會焦點 保障人權

北車中山恐攻！彰化歲末演唱會今晚登場 　百名警民力戒護維安

▲彰化縣今晚舉辦歲末演唱會維安升級。（圖／縣府 警方 民眾提供）

▲彰化縣今晚舉辦歲末演唱會維安升級。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府今（20）日晚間於縣立體育場舉辦「2025彰化歲末演唱會」。鑒於近日公共安全事件引發社會關注，為確保民眾能安心參與歲末活動，彰化縣警方已全面升級維安措施，不僅在現場部署百名警力與民力，同時設立指揮所、加強巡邏與監控，致力讓所有參與民眾在安全無虞的環境中，盡情享受精彩演出。

▲彰化縣今晚舉辦歲末演唱會維安升級。（圖／縣府 警方 民眾提供）

▲彰化縣今晚舉辦歲末演唱會維安升級。（圖／民眾提供）

昨晚北車發生令人驚駭的恐怖攻擊事件，彰化縣警局彰化縣警察局已即刻啟動全面維安機制，指示各分局加強轄區內火車站及客運站等交通運輸節點的警力部署，提高巡邏密度與見警率，全力維護民眾生命財產安全。與台鐵、客運業者等單位建立密切聯繫，強化通報與應變機制，針對人潮聚集時段及重點區域加強派警力巡邏守望，讓鄉親能夠安心搭乘大眾運輸工具。

▲彰化縣今晚舉辦歲末演唱會維安升級。（圖／縣府 警方 民眾提供）

▲彰化警方加派警力巡邏站崗。（圖／警方提供）

今晚歲末演唱會將在彰化縣體育場登場，警方設置前進指揮所，並與消防單位建立聯防機制，預先部署消防車與救護車。若遇特殊狀況，將立即啟動防踩踏措施，並以擴音設備疏導人潮，確保能迅速應變處置。同時在大門及周邊多個出入口，均派遣員警及民力駐守。舞台兩側及會場內也安排專人定時巡邏，隨時監控現場狀況，必要時將進行道路封鎖，以維護場內外秩序與安全。

▲彰化縣今晚舉辦歲末演唱會維安升級。（圖／縣府 警方 民眾提供）

▲彰化警方加派警力巡邏站崗。（圖／警方提供）

本次歲末演唱會陣容堅強，旨在與鄉親一起熱情迎接2026年。壓軸邀請到即將在小巨蛋開唱的「情歌王子」李聖傑，還有金曲歌后孫淑媚、彰化之光金曲歌王翁立友。演出卡司還包括深受聽團族喜愛的「糜先生」及「小男孩樂團」、創作歌手陳華，以及人氣歌手洪暐哲、鐘卓融Zorn與裴安，橫跨老中青世代喜愛的實力派歌手。

▲彰化縣今晚舉辦歲末演唱會維安升級。（圖／縣府 警方 民眾提供）

除了音樂盛宴，現場還有美食市集，以及長達480秒的壓軸絢爛煙火秀。縣府也準備了豐富的摸彩好禮，只要憑11、12月發票即可兌換摸彩券，獎項包括星宇航空台中-日本雙人來回機票、光陽125機車、65吋液晶電視、洗衣機、冰箱等，要讓民衆滿載而歸。

▲彰化縣今晚舉辦歲末演唱會維安升級。（圖／縣府 警方 民眾提供）

▲彰化縣今晚舉辦歲末演唱會維安升級。（圖／縣府提供）

▲彰化縣今晚舉辦歲末演唱會維安升級。（圖／縣府 警方 民眾提供）

▲彰化縣今晚舉辦歲末演唱會加派警力維安。（圖／警方提供）

隨手錄北車大煙！回家看影片嚇傻「拍到張文」
不只關稅！還有「3大未爆彈」夾擊台灣傳產　供應鏈斷裂恐怖後果
快訊／北捷傷者證實為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」
快訊／北捷案1傷患是愛滋感染者　衛福部下午緊急說明
張文恐攻武器曝光！ 屯5刀、35顆油彈、24煙霧彈

