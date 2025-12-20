張文恐攻武器曝光！帶4刀闖南西亂殺人　屯35顆油彈+24煙霧彈

▲張文持有24顆煙霧彈、35瓶汽油彈，汽油彈裝燃點低的煤油。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北車站在19日發生不特定襲擊事件，妨害兵役通緝犯張文，19日陸續犯下四起縱火案件，又到北車、南西誠品無差別攻擊殺死3人，張文也隨即墜樓身亡，警方共計查扣有燃燒以及沒燃燒的煤油彈35瓶，另外還有在北車查獲21顆煙霧彈，另外在南西誠品則查扣到3顆煙霧彈，另外還有五把刀具。

警方調查，27歲的張文，因妨害兵役案件遭到桃園地檢署發布通緝，一月份北上北市中正區公園路20巷承租分租套房，但沒想到在19日犯下不特定傷人案件，導致3死5傷，張文隨後從南西誠品頂樓墜落身亡。而這起駭人聽聞的恐怖攻擊，導致民眾人心惶惶。

▼張文到北捷台北車站M7出口投擲煙霧彈。（圖／民眾提供）

警方也發現，共計在台北車站查扣汽油彈有12顆，煙霧彈21顆，在南西誠品店則是發現3顆已經打開的煙霧彈，另外還有張文墜樓前丟在頂樓的4把刀械，警方追出張文在北車犯案後跑回位於誠品旁的投宿旅館，不排除就是因為煙霧彈沒拿走，返回旅館「補貨」。

警方在案發後前往該旅館，並在張文所投宿的旅館裡，又找到23顆汽油彈以及1把刀具，另外還有24個煙霧彈的空盒，確認張文持有24個煙霧彈，警方共計查扣35顆煤油彈、24顆煙霧彈，另外還有五把刀械。

▼張文在汽油彈裡裝上燃點較低的煤油。（圖／記者徐文彬攝)

據了解，當時在台北車站，張文所攜帶的汽油彈已經幾乎燒毀，但所幸，因為張文在汽油彈裡裝上燃點較低的煤油，並不是燃點較高的汽油，所以才未釀成大禍。

警方在張文投宿的旅館也發現完整的汽油彈，裡面確實都是煤油填充完成，裝在玻璃瓶裡，用長布當引信，警方也在張文位於北市中正區公園路的租屋搜索，發現張文先燃燒後陽台洗衣機，另外再燒租屋處內部，裡面還有四個金屬空油桶，所幸裡面並沒有易燃物。