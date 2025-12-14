　
民生消費

年末出國潮大爆發！託運行李一定要會「四不原則＋正確綁法」

▲▼ 桃園機場,出國,搭機,出遊。（圖／記者劉維榛攝）

▲桃園機場年末旅遊旺季，出國前的重要提醒一次看懂。（圖／資料照）

生活中心／綜合報導

隨著聖誕、跨年出國潮逼近，機場的節奏就像被按下加速鍵，旅運量迎來高峰期，人潮多、行李量也多，這時候託運行李如果有任何小零件鬆脫，像是束帶太長、掛飾掉落、保護套鬆掉，都可能讓整條輸送線大當機，不只延誤行李分揀作業，後續航班也會被拖累。根據桃園機場統計，每個月平均有超過80件行李因為束帶或保護套脫落而造成異常，占阻塞原因的三成以上。為了讓大家的年末旅行一路順到底，旅遊雲整理了「行李四不原則」，出國前花一分鐘檢查一下，能有效降低行李卡關風險。

▲▼0401桃園機場採訪-2篇（業配） 。（圖／記者黃克翔攝）

▲行李輸送系統運作中，一旦行李束帶、保護套鬆脫或卡軌，恐讓分揀作業大當機。（圖／資料照）

每到年末旅遊旺季，機場行李量就暴增，輸送帶必須開全速模式趕進度，而在高速運作下，最怕的就是一條束帶滑脫、保護套捲起，或掛飾掉在軌道裡，使整條分揀線卡住等維修。就有地勤分享真實案例指出，過去曾發生一條鬆掉的行李束帶被捲入軌道，硬生生把托盤卡到斷裂，當場讓分揀停擺30分鐘以上，導致後續航班與旅客行程全被拖累。此外，也曾出現行李配件掉入分揀機，連帶讓其他旅客的行李受到擠壓損傷，還引發求償糾紛。

一旦輸送系統停機，維修至少需要花費10～20分鐘，嚴重還會更久，除了增加航空公司人工搬運與分揀的人力成本，旅客等行李、趕不上班機的風險也同步提升，可說是牽動所有旅客寶貴時間。為了避免一個小疏忽引發的連鎖效應，在打包行李時，可依照以下「四不原則」做自我檢查：

1、不讓保護套／保護膜鬆脫
鬆脫的布套、損壞的包膜最容易在輸送中滑出，直接造成卡帶。
2、不讓綁帶、吊牌過長或鬆脫
束帶、小吊飾是最常掉落的卡帶元兇，能不使用就不使用；要用一定要綁緊。
3、不放置不合規行李
畸形、未封好、超大件行李皆會讓行李自動分揀系統(BHS)誤判或停擺。
4、不讓包裝鬆散、內容物掉落
紙箱未封好、袋裝行李破裂，是旺季最常見的行李事故。

出國,託運行李,四不原則,行李帶綁法,機場,桃園機場,航班,卡關（圖／截取自桃園國際機場FB）

▲▼桃園機場提醒旅客遵守「四不原則」，避免行李在自動分揀系統中卡關。（圖／截取自桃園國際機場FB）

出國,託運行李,四不原則,行李帶綁法,機場,桃園機場,航班,卡關（圖／截取自桃園國際機場FB）

很多人會利用綁帶增加行李的辨識度與保護性，但錯誤的綁法可能導致輸送帶卡住！綁帶不是不能用，而是要綁「對」，正確步驟很簡單：
1. 展開綁帶，確認絨毛面朝外
2. 一定要穿過行李的每一個把手扣具（重要！固定度提升）
3. 調整長度、拉緊
4. 黏合勾面，整條貼齊箱面，不留垂落角角
記住這四步驟，不管你是直綁、橫綁還是十字綁，只要確實穿過把手、拉緊、貼平，沒有任何鬆脫垂下的部分，輸送過程就能更順暢安全。

出國,託運行李,四不原則,行李帶綁法,機場,桃園機場,航班,卡關（圖／ETtoday製圖）

▲行李綁帶示範：無論橫綁、直綁或十字綁，都要「穿過把手、拉緊、貼平」避免鬆脫。（圖／ETtoday製圖）

行李搞定後，攜帶隨身物品也最好先確認是否符合規定。尤其旅行前一天最常上演的畫面，就是一邊塞行李一邊上網查「這能不能帶上機」，而旅客經常遇到以下幾項重點，此時只要能掌握清楚，安檢就能順順過。

鋰電池相關用品
行動電源功率不能超過160 Wh，必須清楚標示規格或數值，僅能隨身攜帶，不可託運，不同航空公司規範可能略有差異，登機前最好再確認，並配合機場人員要求出示檢查。筆電、攝影機、相機、空拍機等，只要確定完全關機，就能手提或託運。

液體、膠狀、噴霧類物品
隨身攜帶的每樣單件容量不得超過100毫升，全部要放進可重複密封的透明袋，每人限1袋、總量不超過1公升，安檢時記得主動拿出來。

違禁品與特殊物品
電動刮鬍刀可帶上飛機，但「有暴露刀片」的拋棄式刮鬍刀或除毛刀就不行。含有鉛酸電池的小電扇、手電筒、電蚊拍等，無論是隨身或託運都禁止。

嬰兒用品、醫藥品
應在搭機前先向航空公司詢問，並在安檢線主動向人員申報，取得同意後即可攜帶。

▲▼ 桃園國際機場,出國,解封,行李,違規。（圖／桃園國際機場提供）

▲出發前確認相關規定，加快出國安檢效率。（圖／截取自桃園國際機場FB）

此外，各國對於入境可攜帶物品的規定差異大，例如飛美班機，每人僅限攜帶1只傳統打火機，藍焰防風打火機危險性高禁止攜帶；飛往香港或轉機旅客，當地法律規定不可攜帶或託運電擊器、催淚瓦斯、子彈型紀念品、彈簧刀及照明彈等。出國前，務必向航空公司或旅行社查詢目的地國家的最新入境規定，避免因違規物品被退運或受罰。

▲▼桃機行李自助托運業配。（圖／記者季相儒攝）

▲桃園機場提醒旅客多利用自助報到與自助行李託運，省時又更有效率。（圖／資料照）

年末冬季出國旅遊，遵守「行李四不原則」＋正確綁帶法，再加上提前確認安檢與入境規定，不只能避免行李在輸送系統卡關，也能替自己和旅伴節省寶貴時間，也別忘了先查閱目的地的入境可攜物規定。桃園機場也提醒，旺季建議旅客提前2.5～3 小時抵達機場，並事先確認安檢規定，以加速通關效率，也可多加利用多元報到方式，善用自助報到、自助行李託運，讓旅行玩得一路順、一路開心！
 

【鷹架倒塌】強風吹垮台南市區鷹架　警急封路幸無人傷亡

