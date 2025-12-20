　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

北捷恐攻案兇手非突然發瘋　精神醫揭「真正失守的那道防線」

▲▼ 。（圖／記者游瓊華攝）

▲警方加強大眾運輸系統警力部署。（圖／民眾提供）

記者游瓊華／台中報導

台北捷運發生震驚全國的隨機殺人事件，27歲男子張文在案發前於住處縱火製造煙霧，隨後持刀進入捷運系統進行無差別攻擊，造成3人死亡、多人重傷，最終自行跳樓身亡。事件發生後，社會輿論迅速將焦點指向加害者的精神狀態。

對此，維新醫院院長、精神科醫師許景琦指出，類似重大暴力事件不宜被簡化為「突然發瘋」，或是單一的精神疾病問題，從已知行為脈絡來看，這是一條長期失聯、社會關係斷裂與心理狀態逐步失序的風險軌跡，而非毫無預兆的偶發行為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許景琦表示，張男與家人失聯長達兩年、長期獨居、缺乏穩定社會互動，並在短時間內出現縱火、攻擊與自殺等高強度行為序列，顯示其早已脫離可支持、可修復的社會關係網絡。精神醫學更關注的是「風險累積過程」，而非單一診斷名稱；無差別攻擊往往源自對世界的瓦解感與失控感，而非清楚的仇恨對象。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華攝）

▲維新醫院院長、精神科醫師許景琦。（圖／民眾提供）

他也指出，真正令人不安的不是某一個人出了問題，而是如此高風險的孤立者，竟能在多年內未被任何制度或關係網絡接住。現行制度下，成年人一旦與家庭斷裂，未觸法前社會幾乎無從介入；精神醫療又高度被動，仰賴個案自行求助，卻忽略最危險族群往往缺乏病識感與求助能力，加上警政、消防、社福與醫療系統訊號分散，缺乏整合與轉介機制，導致風險在制度縫隙中被忽略。

許景琦強調，防範下一起悲劇的關鍵，不在於製造恐慌或將精神疾病等同暴力，而是建立能早期辨識高風險孤立者、主動外展關懷、並在公共場域即時應變的心理健康防線。他也分享，曾治療一名在中捷揮舞木刀、由警方轉介的病患，經一年多持續治療後成功回歸正常生活，顯示關心、耐心與精準醫療，才是降低社會風險的根本之道。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
35歲男在捷運站外高喊「我有槍」被壓制畫面曝光
隨手錄北車大煙！回家看影片嚇傻「拍到張文」
不只關稅！還有「3大未爆彈」夾擊台灣傳產　供應鏈斷裂恐怖後果
快訊／北捷傷者證實為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」
快訊／北捷案1傷患是愛滋感染者　衛福部下午緊急說明
張文恐攻武器曝光！ 屯5刀、35顆油彈、24煙霧彈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／隨手錄北車大煙！回家看影片嚇傻「拍到張文」：近在咫尺

快訊／北捷傷者證實為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

北捷恐攻案兇手非突然發瘋　精神醫揭「真正失守的那道防線」

明年1月底「無照駕駛強制講習」　吊照禁用外國駕照上路

馬斯克點名「台灣少子化危機」　台大校長籲設國家委員會搶人才

一個650元！張文投擲煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題：要檢討

奈良美智報平安！事發時「在中山站附近」用餐　目睹警方採證

北車中山爆恐怖攻擊！老闆暖喊「上下班搭計程車」：錢算我的

大票國人自酸「台人沒危機意識」！網轟馬後炮：多數反應正常

張文隨機砍人！石明謹點名星巴克、麥當勞「第1時間反應」是好範例

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

亞當夫婦隔16年合唱定情曲！　佳人超緊張「見到趙權就安心」

影／隨手錄北車大煙！回家看影片嚇傻「拍到張文」：近在咫尺

快訊／北捷傷者證實為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

北捷恐攻案兇手非突然發瘋　精神醫揭「真正失守的那道防線」

明年1月底「無照駕駛強制講習」　吊照禁用外國駕照上路

馬斯克點名「台灣少子化危機」　台大校長籲設國家委員會搶人才

一個650元！張文投擲煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題：要檢討

奈良美智報平安！事發時「在中山站附近」用餐　目睹警方採證

北車中山爆恐怖攻擊！老闆暖喊「上下班搭計程車」：錢算我的

大票國人自酸「台人沒危機意識」！網轟馬後炮：多數反應正常

張文隨機砍人！石明謹點名星巴克、麥當勞「第1時間反應」是好範例

新北U18／頂著U18光環　曾聖恩「新莊城堡」開轟釋放壓力

陸私人影院玩「暴力撕絲襪」　不准看電影！低消299強推擦邊陪侍

影／隨手錄北車大煙！回家看影片嚇傻「拍到張文」：近在咫尺

北市發生喋血恐攻驚動全國　AIT：與台灣人民站在一起

新竹小資約會提案！入住1300元大浴缸房　免門票逛客家老宅聚落

全恩菲降臨新北國王　俏皮聖誕裝現身職籃首跳說心情緊張

北捷恐攻釀4死11傷　澎湖警全面加強維安勤務

新北U18／曾聖恩兩分砲助威　新北藍12比1封王8連霸

西門活動拉警報！雪娥見面會主辦「維安升級3新令」：保障全體安全

北車隨機殺人案民眾恐慌　台東警加強巡邏守護運輸場站安全

北車中山站隨機砍人男子是通緝犯　蔣萬安指示加強巡邏

生活熱門新聞

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

張文隨機殺人案　廢死聯盟臉書被灌爆

「日本1類人結帳」超安心！他嘆：在台灣會感到心酸

張文「模仿、致敬成分低」　專家：是最危險的

張文隨機砍人！2家店第一時間反應是好範例

離死亡好近！她搭手扶梯「張文在正後方」

誠品南西暫停營業1天！網點名館內店員道謝

煙霧彈「型號曝」　退役少將揪1問題要檢討

今年冬至「80年一遇」最強轉運日　專家揭3禁忌

快訊／「家樂福」將走入歷史！品牌授權終止　明年中改名換招牌

北富銀揭秘　客服電腦上貼一面鏡子的秘密？

北車中山爆恐攻！老闆：搭計程車錢算我的

高雄人久等！絕美海景商場24日試營運

歐客佬假冒藝伎咖啡　中市府撤十大伴手禮資格

更多熱門

相關新聞

王世堅爆貧窮黑數250萬人

王世堅爆貧窮黑數250萬人

行政院主計總處日前上修今年（2025）全年經濟成長率預測至4.45%，主計長陳淑姿並在立法院表示，受惠於AI需求帶動出口暢旺，台灣經濟表現穩定，全年成長率「有機會朝5％邁進」。然而，在亮眼數據背後，民進黨立委王世堅卻提出警訊，直指「貧窮數據美化」，實際生活在貧窮線下的國人恐高達250萬人，呼籲政府應面對現實、修正制度，讓每一位需要幫助的民眾都能被政策「接住」。

苗栗隨機殺人「出獄再犯」　醫：有的案子單純是壞人行為

苗栗隨機殺人「出獄再犯」　醫：有的案子單純是壞人行為

苗栗恐怖隨機傷人　鍾東錦回應了

苗栗恐怖隨機傷人　鍾東錦回應了

少年31刀殺女友　高大成：應判死刑

少年31刀殺女友　高大成：應判死刑

陸14歲少女遭霸凌拍片 警方時隔11天才公佈處置...母親氣到暈倒

陸14歲少女遭霸凌拍片 警方時隔11天才公佈處置...母親氣到暈倒

關鍵字：

捷運殺人精神健康孤立風險心理防治社會問題

讀者迴響

熱門新聞

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面