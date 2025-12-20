北捷恐攻案兇手非突然發瘋　精神醫揭「真正失守的那道防線」

▲警方加強大眾運輸系統警力部署。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台北捷運發生震驚全國的隨機殺人事件，27歲男子張文在案發前於住處縱火製造煙霧，隨後持刀進入捷運系統進行無差別攻擊，造成3人死亡、多人重傷，最終自行跳樓身亡。事件發生後，社會輿論迅速將焦點指向加害者的精神狀態。

對此，維新醫院院長、精神科醫師許景琦指出，類似重大暴力事件不宜被簡化為「突然發瘋」，或是單一的精神疾病問題，從已知行為脈絡來看，這是一條長期失聯、社會關係斷裂與心理狀態逐步失序的風險軌跡，而非毫無預兆的偶發行為。

許景琦表示，張男與家人失聯長達兩年、長期獨居、缺乏穩定社會互動，並在短時間內出現縱火、攻擊與自殺等高強度行為序列，顯示其早已脫離可支持、可修復的社會關係網絡。精神醫學更關注的是「風險累積過程」，而非單一診斷名稱；無差別攻擊往往源自對世界的瓦解感與失控感，而非清楚的仇恨對象。

▲維新醫院院長、精神科醫師許景琦。（圖／民眾提供）



他也指出，真正令人不安的不是某一個人出了問題，而是如此高風險的孤立者，竟能在多年內未被任何制度或關係網絡接住。現行制度下，成年人一旦與家庭斷裂，未觸法前社會幾乎無從介入；精神醫療又高度被動，仰賴個案自行求助，卻忽略最危險族群往往缺乏病識感與求助能力，加上警政、消防、社福與醫療系統訊號分散，缺乏整合與轉介機制，導致風險在制度縫隙中被忽略。

許景琦強調，防範下一起悲劇的關鍵，不在於製造恐慌或將精神疾病等同暴力，而是建立能早期辨識高風險孤立者、主動外展關懷、並在公共場域即時應變的心理健康防線。他也分享，曾治療一名在中捷揮舞木刀、由警方轉介的病患，經一年多持續治療後成功回歸正常生活，顯示關心、耐心與精準醫療，才是降低社會風險的根本之道。