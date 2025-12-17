終於等到你！郵政VISA金融卡綁定Apple Pay讓消費更安全順手，再送Uber Eats 88元

▲終於等到了！郵政VISA金融卡正式支援Apple Pay，手機一嗶即付，安全順手一次升級。首次綁定任刷3筆，再享Uber Eats 88元，網友大讚超方便！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

作為許多人皮包裡的第一張卡片，「郵政VISA金融卡」兼具提款與刷卡功能，在網友心中一直有實用又普及的深刻印象。最近這張卡又再度掀起話題，有網友實測後驚喜發現，郵政VISA金融卡也能綁定Apple Pay了！手機一嗶就能付款，使用體驗瞬間升級，不論是日常消費、百貨結帳，再到線上購物、App叫外送都變得超順暢。這次升級更結合了Apple Pay的高規格安全科技，讓民眾在享受「秒付」快感的同時，也能確保交易安全無虞。現在只要首次使用Apple Pay以郵政VISA金融卡付款，任刷3筆不限金額即享Uber Eats 88元（限量），讓郵政VISA金融卡再度成為網路熱搜的「行動神卡」！

一嗶就付！行動支付更快、更安全

即日起郵政VISA金融卡開始支援Apple Pay感應付款，刷卡不用拿錢包，也不用輸入卡號，只要嗶一下，就能一秒完成交易，輕鬆又直覺，對許多通勤族、外送服務重度使用者來說，真的省下不少時間與麻煩。更重要的是，每筆Apple Pay交易都會透過Face ID、Touch ID或裝置密碼進行身分驗證，並搭配一次性、獨特的動態安全碼加密處理，每次付款都有專屬的加密保護，讓卡號避免被儲存或外露的風險，被側錄或被盜刷的疑慮自然也就大幅降低。





▲郵政VISA金融卡支援Apple Pay感應付款，透過Face ID與動態加密等技術，讓消費安心又順手。

綁定享好康！任刷3筆不限金額享Uber Eats 88元優惠

目前全球已有數百萬個商家可接受Apple Pay，只要在結帳時看到Apple Pay或感應支付標誌，就能使用iPhone、Apple Watch綁定郵政VISA金融卡付款(部分特約商店不適用，例如:全聯、全家或7-11超商等)。這種以「使用者體驗」為核心的設計，讓卡友在每一筆交易的過程中，都能從從容容、不慌不忙，徹底告別結帳時手忙腳亂或擔心個資外洩的焦慮。只要「點一下」即可秒完成付款，不必輸入地址、卡號或CVC碼，流程快到讓人回不去。

也因為如此方便，這次郵局推出的綁定活動更是被網友推爆！114年12月9日到115年2月28日止，活動期間內以郵政VISA金融卡綁定Apple Pay，並首次使用Apple Pay任刷3筆不限金額，享Uber Eats 88元（限量34,000份，每帳戶限領1份）。不用登錄、不用填資料，只要刷卡成功，且名額尚未額滿，即自動符合活動資格。符合活動條件者，將於帳戶扣款日次月底前，依持卡人留存於郵局的手機號碼，以簡訊方式發送電子兌換券，手機一收到就能直接用，超級省事！

▲點外送就用郵政VISA金融卡！郵政VISA金融卡綁定Apple Pay後首刷3筆，Uber Eats 88元輕鬆拿，而且免登錄就能自動符合活動資格，限量名額先搶先贏！

郵局這波很可以！安全＋便利一次升級完成

提款、刷卡都便捷的郵政VISA金融卡，如今正式進化再升級！不僅讓「便利性」與「安全性」一次到位，更開啟行動支付時代的全新亮點。從線上購物、日常感應付款到外送點餐，郵政VISA金融卡都能從從容容、游刃有餘，滿足每一個使用場景。另外也有網友提醒，如果真的不小心把iPhone或其他裝置弄丟了，也能透過「尋找」App把裝置標示為遺失，將綁定在Apple Pay的郵政VISA金融卡暫停使用，讓安全再多一層保障。

郵政VISA金融卡與時俱進，貼近你我生活，讓每一次「嗶」聲都成為生活中最輕盈的節奏，以更方便、更安全的方式，陪你完成每一筆支付。

詳細資訊請參見活動網頁。