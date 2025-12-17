　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

終於等到你！郵政VISA金融卡綁定Apple Pay讓消費更安全順手，再送Uber Eats 88元

▲▼郵政,ApplePay,行動支付,UberEats,金融卡,Visa金融卡。（圖／資料照）

▲終於等到了！郵政VISA金融卡正式支援Apple Pay，手機一嗶即付，安全順手一次升級。首次綁定任刷3筆，再享Uber Eats 88元，網友大讚超方便！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

作為許多人皮包裡的第一張卡片，「郵政VISA金融卡」兼具提款與刷卡功能，在網友心中一直有實用又普及的深刻印象。最近這張卡又再度掀起話題，有網友實測後驚喜發現，郵政VISA金融卡也能綁定Apple Pay了！手機一嗶就能付款，使用體驗瞬間升級，不論是日常消費、百貨結帳，再到線上購物、App叫外送都變得超順暢。這次升級更結合了Apple Pay的高規格安全科技，讓民眾在享受「秒付」快感的同時，也能確保交易安全無虞。現在只要首次使用Apple Pay以郵政VISA金融卡付款，任刷3筆不限金額即享Uber Eats 88元（限量），讓郵政VISA金融卡再度成為網路熱搜的「行動神卡」！

一嗶就付！行動支付更快、更安全
即日起郵政VISA金融卡開始支援Apple Pay感應付款，刷卡不用拿錢包，也不用輸入卡號，只要嗶一下，就能一秒完成交易，輕鬆又直覺，對許多通勤族、外送服務重度使用者來說，真的省下不少時間與麻煩。更重要的是，每筆Apple Pay交易都會透過Face ID、Touch ID或裝置密碼進行身分驗證，並搭配一次性、獨特的動態安全碼加密處理，每次付款都有專屬的加密保護，讓卡號避免被儲存或外露的風險，被側錄或被盜刷的疑慮自然也就大幅降低。


▲▼郵政,ApplePay,行動支付,UberEats,金融卡,Visa金融卡。（圖／資料照）

▲郵政VISA金融卡支援Apple Pay感應付款，透過Face ID與動態加密等技術，讓消費安心又順手。

綁定享好康！任刷3筆不限金額享Uber Eats 88元優惠
目前全球已有數百萬個商家可接受Apple Pay，只要在結帳時看到Apple Pay或感應支付標誌，就能使用iPhone、Apple Watch綁定郵政VISA金融卡付款(部分特約商店不適用，例如:全聯、全家或7-11超商等)。這種以「使用者體驗」為核心的設計，讓卡友在每一筆交易的過程中，都能從從容容、不慌不忙，徹底告別結帳時手忙腳亂或擔心個資外洩的焦慮。只要「點一下」即可秒完成付款，不必輸入地址、卡號或CVC碼，流程快到讓人回不去。

也因為如此方便，這次郵局推出的綁定活動更是被網友推爆！114年12月9日到115年2月28日止，活動期間內以郵政VISA金融卡綁定Apple Pay，並首次使用Apple Pay任刷3筆不限金額，享Uber Eats 88元（限量34,000份，每帳戶限領1份）。不用登錄、不用填資料，只要刷卡成功，且名額尚未額滿，即自動符合活動資格。符合活動條件者，將於帳戶扣款日次月底前，依持卡人留存於郵局的手機號碼，以簡訊方式發送電子兌換券，手機一收到就能直接用，超級省事！

▲▼郵政,ApplePay,行動支付,UberEats,金融卡,Visa金融卡。（圖／資料照）

▲點外送就用郵政VISA金融卡！郵政VISA金融卡綁定Apple Pay後首刷3筆，Uber Eats 88元輕鬆拿，而且免登錄就能自動符合活動資格，限量名額先搶先贏！

郵局這波很可以！安全＋便利一次升級完成
提款、刷卡都便捷的郵政VISA金融卡，如今正式進化再升級！不僅讓「便利性」與「安全性」一次到位，更開啟行動支付時代的全新亮點。從線上購物、日常感應付款到外送點餐，郵政VISA金融卡都能從從容容、游刃有餘，滿足每一個使用場景。另外也有網友提醒，如果真的不小心把iPhone或其他裝置弄丟了，也能透過「尋找」App把裝置標示為遺失，將綁定在Apple Pay的郵政VISA金融卡暫停使用，讓安全再多一層保障。

郵政VISA金融卡與時俱進，貼近你我生活，讓每一次「嗶」聲都成為生活中最輕盈的節奏，以更方便、更安全的方式，陪你完成每一筆支付。

詳細資訊請參見活動網頁

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
509 2 6538 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
青山王祭「電眼女警」12秒執勤片曝　超高顏值吸萬人按讚
快訊／李玉璽宣布結婚！　甜娶大6歲許允樂
快訊／花300元中2.17億　買法曝光
魏如萱遭爆「開小帳護愛小21歲嫩男友」　公司揭真相
胃鏡、大腸鏡都做過　血糖微異常竟是癌症末期
國手尪「廁所亂搞好友妻」！　安歆澐怒揭小三真面目
23歲女「打兩份工養家」遇死劫　上午清潔公司下午飲料店

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

漢堡王「重磅培根雙層牛肉堡」升級套餐免加價　再送限量公仔

終於等到你！郵政VISA金融卡綁定Apple Pay讓消費更安全順手，再送Uber Eats 88元

超商連續5天「買1送1」懶人包！衛生紙買1送2、零食泡麵5折

7-11草莓季20款新品！「吉伊卡哇」聯名泡芙、粉紅可頌開賣

必勝客「89元套餐」優惠碼瘋搶缺貨　業者：部分門市庫存短缺

「蒲燒鰻魚飯」在家就能快速吃！全聯引進日本400年人氣品牌

必勝客開賣雙倍肉量「超級夏威夷比薩」　義大利人憑護照免費吃

【廣編】麗寶樂園親子農場試營運「樂園遊客」免費體驗　Hahababy路跑演場會登場

新北第八、第九座哈客館同步啟用　三重、板橋中山擴大都會客家文化能量

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

漢堡王「重磅培根雙層牛肉堡」升級套餐免加價　再送限量公仔

終於等到你！郵政VISA金融卡綁定Apple Pay讓消費更安全順手，再送Uber Eats 88元

超商連續5天「買1送1」懶人包！衛生紙買1送2、零食泡麵5折

7-11草莓季20款新品！「吉伊卡哇」聯名泡芙、粉紅可頌開賣

必勝客「89元套餐」優惠碼瘋搶缺貨　業者：部分門市庫存短缺

「蒲燒鰻魚飯」在家就能快速吃！全聯引進日本400年人氣品牌

必勝客開賣雙倍肉量「超級夏威夷比薩」　義大利人憑護照免費吃

【廣編】麗寶樂園親子農場試營運「樂園遊客」免費體驗　Hahababy路跑演場會登場

新北第八、第九座哈客館同步啟用　三重、板橋中山擴大都會客家文化能量

好市多牛肉泛「詭異紫光」她嚇歪！　專家吐變色真相

助理費除罪化公聽會　學者籲制度化管理、確保助理權利義務

快訊／台股收盤下跌11.49點　台積電跌5元至1430

國營事業唯一　港務公司二度榮獲「親子天下友善家庭職場獎」

藍營要推助理費除罪化、緩刑犯可參選、連署賄選不罰　綠批貪汙五法

快訊／從次輪無名小將到「新紐約之王」　布朗森成就NBA盃首冠榮耀

芬蘭小姐「瞇瞇眼」遭拔后冠！　右翼議員竟PO模仿照力挺

找回台南觀光經濟　陳亭妃拋「五大觀光軸」藍圖串聯山海人文與商圈產業

爆炸衝擊波阻蛙人襲擊　福建艦四角設榴彈砲全向近程防禦

台灣「國產汽車銷售品牌」再加1！鴻華先進多款新車曝光　最快本月上市

【性感五花肉】胖橘貓穿婆婆手工防舔衣　腰間肉直接炸出XD

消費熱門新聞

超商連續5天「買1送1」懶人包

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1

必勝客「89元套餐」優惠碼瘋搶缺貨　業者：部分門市庫存短缺

「蒲燒鰻魚飯」在家就能快速吃！全聯引進日本400年人氣品牌

好市多傳「28年高雄店」搬遷　業者證實：持續優化硬體

7-11草莓季新推「吉伊卡哇」泡芙、粉紅可頌

託運行李一定要會「四不原則＋正確綁法」

終於等到你！郵政Visa金融卡綁Apple Pay享優惠

麥當勞App「連7天抽買1送1」　5款套餐限時75折優惠

「琥珀酥皮烤鴨」皮酥肉嫩入口即化！烤鴨口感大進擊

漢堡王「重磅培根雙層牛肉堡」升級套餐免加價　再送限量公仔

必勝客開賣雙倍肉量「超級夏威夷比薩」　義大利人憑護照免費吃

金馬紅毯後　蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

台灣醫美霸主出爐！超過7成愛美人士靠「鳳凰電波」招桃花

更多熱門

相關新聞

LINE Pay Money、街口開通！　國民年金繳費3大升級一次看

LINE Pay Money、街口開通！　國民年金繳費3大升級一次看

為了讓民眾繳國民年金更方便，勞保局宣布全面升級電子帳單服務，導入「3大貼心新功能」，不論是用手機操作、到超商繳費，或線上付款，都能快速完成；同時也擴增多元行動支付管道，包括街口支付、LINE Pay Money都已開通支援，打造更便利的智慧繳費體驗。

「丹丹漢堡沒有行動支付」他超不解！網猜1原因

「丹丹漢堡沒有行動支付」他超不解！網猜1原因

男當車手ATM狂領10萬元　嘉義警盤查當場被逮

男當車手ATM狂領10萬元　嘉義警盤查當場被逮

快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」搶3年免提領手續費

快訊／LINE Pay Money下午上線！　「前百萬名」搶3年免提領手續費

屏東首起普發1萬盜領案　真相是這樣

屏東首起普發1萬盜領案　真相是這樣

關鍵字：

郵政ApplePay行動支付UberEats金融卡Visa金融卡

讀者迴響

熱門新聞

林瑞陽長子爆「接手300壯士」債務曝

22歲男自首「殺人棄屍」！事隔8天找到遺體了　裝袋剩白骨

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

快訊／3連霸壯圍鄉代會主席詹旺彬今早驚傳過世

快訊／夏于喬懷孕了！結婚6年曬超音波宣布當媽

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

雨神準備long stay　「下最大」地區曝

賓士男撞死23歲女　獲救後一句話險遭圍毆

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

「最會推責任」星座Top3！

葉全真EMBA同學變戀人

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！

更多

最夯影音

更多
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面