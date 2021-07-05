宜蘭4日公布2確診改列境外移入　匡列6人全陰性

▲中央指揮中心判定4日的宜蘭案15109、15110，兩人Ct值35、33值偏高，且國外感染復發，歸為境外移入案例，宜蘭本土-2境外移入+2。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭4日公布的案15109與案15110號，經詳盡疫調，2者均入境台灣，確診前均已在國內接受過多次篩檢，結果都是陰性。另確診後接觸者全陰性，2者Ct值35、33也偏高，宜蘭衛局5日表示，經中央的防疫專家討論後，判定為境外移入個案，因此宜蘭累積本土確診個案減2，降至96人。

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宜蘭衛生局表示，宜蘭4日原公布本土案15109是1名40多歲的外籍看護工，5月12日入境檢疫結束及自主健康管理均陰性，她到雇主家服務，但7月1日因為勞動部的要求再次篩檢，結果Ct值35而確診，匡列6人居家隔離，目前6人檢驗結果全陰性。

而另一案15110，是1名20多歲的男性，是案12924號的弟弟。兄弟兩人曾於3月至美國從事餐飲業，哥哥4月染疫確診，當時弟弟也有類似症狀，惟採檢是陰性。兄弟倆5月17日持有3日內陰性檢驗報告回國，在台北防疫旅館檢疫後，再回到宜蘭家裡自主健康管理。

當時哥哥再去醫院採檢，結果為陽性而確診，弟弟就被匡列為居家隔離對象，進一步接受14天的居家隔離及7天的自主健康管理。案15110居家隔離時採檢是陰性，14天之後居家隔離期滿採檢也是陰性。為了防堵病毒，宜蘭縣衛生局要求居家隔離的個案於自主健康管理期滿時，須再做一次採檢，案15110再次採檢結果是陽性而確診，Ct值33。

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