　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11草莓季20款新品！「吉伊卡哇」聯名泡芙、粉紅可頌開賣

▲▼7-ELEVEN草莓季開跑，推出多款夢幻甜點、烘焙麵包。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN草莓季開跑，推出多款夢幻甜點、烘焙麵包，還有「吉伊卡哇」聯名泡芙。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN即日起線上線下同步啟動「莓粒good！」草莓季，今年攜手多間知名品牌，並與在地社創青年合作，還有超人氣角色「吉伊卡哇」聯名推出限定泡芙新品。整檔超過20款限定草莓商品，從甜點、烘焙、水果、飲品到冰品全包，堪稱草莓控的冬季夢幻打卡清單。

▲▼7-ELEVEN草莓季開跑，推出多款夢幻甜點、烘焙麵包。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 推出6款草莓季限定甜點與烘焙新品。（圖／業者提供）

看好粉紅系糕點熱潮，7-ELEVEN推出6款限定甜點與烘焙新品，包括「吉伊卡哇草莓卡士達麻糬泡芙」，採日本獨家QQ外皮配方，內餡濃郁滑順並附IP貼紙收藏。

經典「草莓Q皮半月燒」採日式技術製成Q彈外皮，內餡為主廚熬煮草莓果醬，酸甜平衡。另有「草莓可可蛋糕杯」使用法芙娜可可粉五層堆疊，12月24日起至2026年1月6日指定商品任選第二件省10元。

▲▼7-ELEVEN草莓季開跑，推出多款夢幻甜點、烘焙麵包。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN推出草莓季麵包。（圖／業者提供）

常溫麵包同步推出「草莓可頌」、「草莓蛋糕捲」與「草莓雙色年輪蛋糕」，打造粉紅味覺饗宴。

▲▼7-ELEVEN草莓季開跑，推出多款夢幻甜點、烘焙麵包。（圖／業者提供）

▲CITY TEA現萃茶 × Whittard「蜜香伯爵拿鐵」12月24日回歸。（圖／業者提供）

除此之外，締造百萬銷售紀錄的CITY TEA現萃茶 × Whittard「蜜香伯爵拿鐵」12月24日回歸，選用Whittard 經典33號伯爵茶包，融合佛手柑與蜂蜜香氣，每杯售80元，12月24日至2026年1月6日，CITY TEA全品項「第2杯半價」。

還推出雙品牌獨家聯名杯身、杯套，設計靈感來自Whittard Tea Discovery系列伯爵茶盒包裝，復古藍色矢車菊花瓣圖騰，質感滿分，還可憑杯套至Whittard實體店面，購買指定品項再享百元折扣優惠。

而果汁BAR「草莓特調牛奶」也同步在12月24日回歸，選用大湖草莓與蔓越莓現打，12月24日至2026年1月20日，單杯88折。

▲▼7-ELEVEN草莓季開跑，推出多款夢幻甜點、烘焙麵包。（圖／業者提供）

▲「爆量草莓」儀式感甜點，7-ELEVEN《預購誌》更獨家附贈特製叉子及湯匙。（圖／業者提供）

7-ELEVEN「i預購」與門市預購聯手開跑，《預購誌》即日起至2026年2月15日指定品項任選2件95折，以「爆量草莓」、「儀式感甜點」為主題，攜手聖德科斯、TREE TOP樹頂、森永乳業、LOTTE、禾乃川國產豆製所、拿破崙先生等多間知名品牌。

主打拿破崙先生「爆量草莓牛奶派」、「草莓寶盒」、「草莓布丁寶盒」等全系列使用100%大湖草莓製成。另有年度熱賣「花蓮巨無霸糖葫蘆冰棍」推出草莓、番茄雙口味，33公分超長造型成團購熱門話題。

▲▼7-ELEVEN草莓季開跑，推出多款夢幻甜點、烘焙麵包。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN草莓季開跑，推出多款夢幻甜點、烘焙麵包。（圖／業者提供）

「i預購」「i划算」同步推出多入數甜點飲品組，如「聖保羅草莓奶凍捲10入組」、「大湖草莓雙餡爆漿餐包6盒」、「日本草莓荔枝海洋深層氣泡飲箱購」等。夢幻零食「盧琴樹草莓歐蕾糖心酥」與「中祥大湖草莓牛軋餅」也再登場。

社創品牌「禾乃川」冬季限定「草莓米潤飲」以米麴釀酵，12月31日前任一件88折。迎接日本草莓產季，「i划算」12月15日起開賣熊本熊紅草莓、靜岡紅臉頰草莓及德島、長崎、福岡等進口草莓。

●全聯麵包「巧克力季」

全聯、大全聯「阪急麵包」近來推出「聖誕巧克力季」，以銅板價打造多款烘焙甜點。全聯限定商品包括「巧克力可頌」與「巧克力麻吉燒」，特價35元；「巧克力濃心菠蘿」與「杏仁巧克力派司」售價39元。

▲▼全聯、大全聯「巧克力季」，除了集結世界熱銷巧克力，還有烘焙甜點及麵包推出可可風味。（圖／業者提供）

▲阪急麵包同步推出「聖誕巧克力季」，以銅板價打造多款烘焙甜點。（圖／業者提供）

大全聯限定店（青埔、中壢、平鎮、內湖、忠孝店）則推出「橙香乳酪」（45元）、「開心果丹麥條」（65元）、「草莓巧克力可頌」（49元）等多款新品，即日起至1月8日全品項88折。

▲▼全聯、大全聯「巧克力季」，除了集結世界熱銷巧克力，還有烘焙甜點及麵包推出可可風味。（圖／業者提供）

▲全聯、大全聯「巧克力季」，烘焙甜點及麵包推出可可風味。（圖／業者提供）

大全聯烘焙品牌進一步推出「咖啡巧克力麵包棒」3入特價59元、「雲朵巧克力蛋糕」38元、「小紅莓黑巧頂級歐包」2入特價68元、「6吋巧克力戚風蛋糕」82元、「巧克力馬芬」2入特價62元，主打濃郁可可風味與鬆軟口感，從早餐、下午茶到節慶甜點都能一次採買。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
知名戀愛手遊挨批惡俗...登熱搜　網狂酸：性別雙標
快訊／北市嚴重車禍　女受困公車底命危
快訊／23歲女遭夾殺亡　相驗結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

7-11草莓季20款新品！「吉伊卡哇」聯名泡芙、粉紅可頌開賣

必勝客「89元套餐」優惠碼瘋搶缺貨　業者：部分門市庫存短缺

「蒲燒鰻魚飯」在家就能快速吃！全聯引進日本400年人氣品牌

必勝客開賣雙倍肉量「超級夏威夷比薩」　義大利人憑護照免費吃

【廣編】麗寶樂園親子農場試營運「樂園遊客」免費體驗　Hahababy路跑演場會登場

新北第八、第九座哈客館同步啟用　三重、板橋中山擴大都會客家文化能量

港點控準備衝！築間新品牌插旗台中　老師傅主打「手工現做」

全家組全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」　6千噸黑金不必丟了

【廣編】費列羅金莎於台北101打造巨型聖誕樹　璀璨獻禮凝聚此刻

麥當勞App「連7天抽買1送1」　5款套餐限時75折優惠

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

張柏芝「支持爸媽離婚」：早就該　為孩子維持婚姻？劉嘉玲「活受罪」

全台急凍天黑再降溫！未來一周還有2波冷空氣再變天

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

黎智英國安法裁決！　勾結外國勢力及發佈煽動刊物罪成立

基隆死亡車禍

7-11草莓季20款新品！「吉伊卡哇」聯名泡芙、粉紅可頌開賣

必勝客「89元套餐」優惠碼瘋搶缺貨　業者：部分門市庫存短缺

「蒲燒鰻魚飯」在家就能快速吃！全聯引進日本400年人氣品牌

必勝客開賣雙倍肉量「超級夏威夷比薩」　義大利人憑護照免費吃

【廣編】麗寶樂園親子農場試營運「樂園遊客」免費體驗　Hahababy路跑演場會登場

新北第八、第九座哈客館同步啟用　三重、板橋中山擴大都會客家文化能量

港點控準備衝！築間新品牌插旗台中　老師傅主打「手工現做」

全家組全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」　6千噸黑金不必丟了

【廣編】費列羅金莎於台北101打造巨型聖誕樹　璀璨獻禮凝聚此刻

麥當勞App「連7天抽買1送1」　5款套餐限時75折優惠

小三訊息流出！台積電爸帶孩吃燒肉　傳訊：變肉食性動物吃掉妳

用創意解決生活難題！　崑大視傳系橫掃美國IDA國際設計賽9大獎

地緣政治影響全球貿易格局 李政宏：兩岸應強強協作突破干擾

害血糖飆！5種水果「升糖速度最快」　營養師揭每日攝取上限

陳亭妃拋市政願景　台南不只拚高科技也要讓傳統產業走得遠

30萬股票全賣了！　金馬男星「旅館打工籌錢」：為了圓夢

宏都拉斯選舉卡關逾2周！外媒分析：恐成「棄中擁台」關鍵轉折

噍吧哖文化園區驚現「不明生物體」　原來是十週年守護神「糖甘」亮相

謝麗金喝隔夜咖啡「喝到小強」！　打開杯蓋崩潰：感覺喉嚨卡蟑螂腿

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國

消費熱門新聞

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1

必勝客「89元套餐」優惠碼瘋搶缺貨　業者：部分門市庫存短缺

好市多傳「28年高雄店」搬遷　業者證實：持續優化硬體

必勝客開賣雙倍肉量「超級夏威夷比薩」　義大利人憑護照免費吃

麥當勞App「連7天抽買1送1」　5款套餐限時75折優惠

「蒲燒鰻魚飯」在家就能快速吃！全聯引進日本400年人氣品牌

7-11草莓季新推「吉伊卡哇」泡芙、粉紅可頌

全家組全台首個「咖啡渣循環再生大聯盟」

「琥珀酥皮烤鴨」皮酥肉嫩入口即化！烤鴨口感大進擊

佛蒙特咖哩不只有甜味！

超市量販巧克力買1送1、聖誕IP禮盒登場

金馬紅毯後　蔡淑臻掀起「保養同款」搜尋潮

速食店「會員日優惠」懶人包　咔啦雞腿堡買1送1

台灣醫美霸主出爐！超過7成愛美人士靠「鳳凰電波」招桃花

更多熱門

相關新聞

TEA TOP推「聖誕老狗狗系列」茶飲　限定18門市只賣3天

TEA TOP推「聖誕老狗狗系列」茶飲　限定18門市只賣3天

迎接聖誕節， TEA TOP第一味推出期間限定「聖誕老狗狗」系列，選用金萱茶做為基底搭配草莓果粒製成2款飲品，12月24日起至12月26日連3天於18門市限定販售。

台北吉伊卡哇常設店12／27開幕 

台北吉伊卡哇常設店12／27開幕 

超商繳水費「1功能秒折抵」　店員不信！下秒驚呆

超商繳水費「1功能秒折抵」　店員不信！下秒驚呆

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1

康是美海綿寶寶抽抽樂50元超值開跑！

康是美海綿寶寶抽抽樂50元超值開跑！

關鍵字：

草莓季吉伊卡哇草莓蛋糕草莓麵包7-11

讀者迴響

熱門新聞

驚悚瞬間！台南女清潔員站垃圾車尾才3秒　遭賓士猛撞慘死

多人急送ICU！發病前「都吃過1料理」　營養師示警了

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

22歲「美女棋士」無敵側臉爆紅！　泳裝曝光全露背

黃國昌涉貪大破口！　台派金主承認匯款1000萬

婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！

快訊／台中市前議長驚傳過世家中

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

即／台南垃圾車收垃圾遭追撞　23歲女作業員當場慘死

男大生「下面長凸凸東西」衝診間　醫笑：大自然禮物

iPhone鬧鐘自動靜音　這功能快關掉

全台有雨！　連下2天時間曝

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」

2026馬年！　5生肖換工作發大財

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

更多

最夯影音

更多
卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章

卓榮泰怒轟：國會獨裁！　被毀憲亂政國會倒閣是畢生民主勳章
羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

卓榮泰不副署藍白財劃法　賴清德批示：本法修正破壞財政永續

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

黎智英涉香港《國安法》三罪成立　愛女曝「指甲變綠、牙腐爛」　國際關注：他還能活著出去嗎？

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面