7-11草莓季20款新品！「吉伊卡哇」聯名泡芙、粉紅可頌開賣

▲7-ELEVEN草莓季開跑，推出多款夢幻甜點、烘焙麵包，還有「吉伊卡哇」聯名泡芙。（圖／業者提供）

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN即日起線上線下同步啟動「莓粒good！」草莓季，今年攜手多間知名品牌，並與在地社創青年合作，還有超人氣角色「吉伊卡哇」聯名推出限定泡芙新品。整檔超過20款限定草莓商品，從甜點、烘焙、水果、飲品到冰品全包，堪稱草莓控的冬季夢幻打卡清單。

▲7-ELEVEN 推出6款草莓季限定甜點與烘焙新品。（圖／業者提供）

看好粉紅系糕點熱潮，7-ELEVEN推出6款限定甜點與烘焙新品，包括「吉伊卡哇草莓卡士達麻糬泡芙」，採日本獨家QQ外皮配方，內餡濃郁滑順並附IP貼紙收藏。

經典「草莓Q皮半月燒」採日式技術製成Q彈外皮，內餡為主廚熬煮草莓果醬，酸甜平衡。另有「草莓可可蛋糕杯」使用法芙娜可可粉五層堆疊，12月24日起至2026年1月6日指定商品任選第二件省10元。

▲7-ELEVEN推出草莓季麵包。（圖／業者提供）

常溫麵包同步推出「草莓可頌」、「草莓蛋糕捲」與「草莓雙色年輪蛋糕」，打造粉紅味覺饗宴。

▲CITY TEA現萃茶 × Whittard「蜜香伯爵拿鐵」12月24日回歸。（圖／業者提供）



除此之外，締造百萬銷售紀錄的CITY TEA現萃茶 × Whittard「蜜香伯爵拿鐵」12月24日回歸，選用Whittard 經典33號伯爵茶包，融合佛手柑與蜂蜜香氣，每杯售80元，12月24日至2026年1月6日，CITY TEA全品項「第2杯半價」。

還推出雙品牌獨家聯名杯身、杯套，設計靈感來自Whittard Tea Discovery系列伯爵茶盒包裝，復古藍色矢車菊花瓣圖騰，質感滿分，還可憑杯套至Whittard實體店面，購買指定品項再享百元折扣優惠。

而果汁BAR「草莓特調牛奶」也同步在12月24日回歸，選用大湖草莓與蔓越莓現打，12月24日至2026年1月20日，單杯88折。

▲「爆量草莓」儀式感甜點，7-ELEVEN《預購誌》更獨家附贈特製叉子及湯匙。（圖／業者提供）

7-ELEVEN「i預購」與門市預購聯手開跑，《預購誌》即日起至2026年2月15日指定品項任選2件95折，以「爆量草莓」、「儀式感甜點」為主題，攜手聖德科斯、TREE TOP樹頂、森永乳業、LOTTE、禾乃川國產豆製所、拿破崙先生等多間知名品牌。

主打拿破崙先生「爆量草莓牛奶派」、「草莓寶盒」、「草莓布丁寶盒」等全系列使用100%大湖草莓製成。另有年度熱賣「花蓮巨無霸糖葫蘆冰棍」推出草莓、番茄雙口味，33公分超長造型成團購熱門話題。

▲7-ELEVEN草莓季開跑，推出多款夢幻甜點、烘焙麵包。（圖／業者提供）



「i預購」「i划算」同步推出多入數甜點飲品組，如「聖保羅草莓奶凍捲10入組」、「大湖草莓雙餡爆漿餐包6盒」、「日本草莓荔枝海洋深層氣泡飲箱購」等。夢幻零食「盧琴樹草莓歐蕾糖心酥」與「中祥大湖草莓牛軋餅」也再登場。

社創品牌「禾乃川」冬季限定「草莓米潤飲」以米麴釀酵，12月31日前任一件88折。迎接日本草莓產季，「i划算」12月15日起開賣熊本熊紅草莓、靜岡紅臉頰草莓及德島、長崎、福岡等進口草莓。

●全聯麵包「巧克力季」

全聯、大全聯「阪急麵包」近來推出「聖誕巧克力季」，以銅板價打造多款烘焙甜點。全聯限定商品包括「巧克力可頌」與「巧克力麻吉燒」，特價35元；「巧克力濃心菠蘿」與「杏仁巧克力派司」售價39元。

▲阪急麵包同步推出「聖誕巧克力季」，以銅板價打造多款烘焙甜點。（圖／業者提供）

大全聯限定店（青埔、中壢、平鎮、內湖、忠孝店）則推出「橙香乳酪」（45元）、「開心果丹麥條」（65元）、「草莓巧克力可頌」（49元）等多款新品，即日起至1月8日全品項88折。

▲全聯、大全聯「巧克力季」，烘焙甜點及麵包推出可可風味。（圖／業者提供）

大全聯烘焙品牌進一步推出「咖啡巧克力麵包棒」3入特價59元、「雲朵巧克力蛋糕」38元、「小紅莓黑巧頂級歐包」2入特價68元、「6吋巧克力戚風蛋糕」82元、「巧克力馬芬」2入特價62元，主打濃郁可可風味與鬆軟口感，從早餐、下午茶到節慶甜點都能一次採買。