「蒲燒鰻魚飯」在家就能快速吃！全聯引進日本400年人氣品牌

▲全聯引進日本人氣魚漿品牌「SUGIYO × 魚匠GYOSHO」，推出「蒲燒鰻風味片」、「松葉蟹風味棒」。（圖／記者林育綾攝）



記者林育綾／台北報導

懶人料理再+1！全聯引進日本400年歷史的魚漿品牌「SUGIYO × 魚匠GYOSHO」，推出「蒲燒鰻風味片」、「松葉蟹風味棒」2款商品，免出國、免大費周章，簡單復熱加白飯，就能吃到媲美日料店的「蒲燒鰻魚飯」，適合忙碌上班族、小家庭快速備餐，「松葉蟹風味棒」也能隨時拆開當點心吃。

▲「蒲燒鰻風味片」復熱再加白飯，宛如置身日本鰻魚飯專賣店。（圖／記者林育綾攝）



日本冷凍食品在當地的超商、超市琳瑯滿目，種類豐富又創新，是許多旅客訪日必吃的深夜美食。全聯自今年11月起，引進的日本天皇也認可的冷凍魚漿品牌「魚匠GYOSHO」，該品牌擁有超過400年歷史，以新鮮魚漿結合日本職人技術及工藝，不斷地研發創新，2006年以松葉蟹產品榮獲日本農林水產祭最高榮譽「天皇杯」。

▲「SUGIYO × 魚匠GYOSHO」旗下人氣商品「蒲燒鰻風味片」、「松葉蟹風味棒」在全聯開賣。（圖／記者林育綾攝）

「SUGIYO × 魚匠GYOSHO」獨創的魚漿技術，不只贏得日本第一品牌美譽，旗下「松葉蟹風味棒」、「蒲燒鰻風味片」更是日本各大連鎖通路熱賣的人氣商品，想一嚐職人魚漿風味，現在全聯、大全聯就能買到。

▲「蒲燒鰻風味片」、「松葉蟹風味棒」2款商品，也是忙碌上班族、家庭主夫主婦快速備餐救星。（圖／記者林育綾攝）

其中「蒲燒鰻風味片」以多層魚漿壓製技術，將魚肉研磨成均質魚漿、有效去除魚刺，質地細緻，長者和兒童都能安心食用。經過壓製成型，讓風味片精準呈現魚皮、肉質與油脂層次，接著精密控溫火烤，外層焦香微酥，內層柔嫩。

買回家使用微波、氣炸、烤箱、電飯鍋都能加熱，可呈現外焦內嫩、微酥帶彈的蒲燒風味。再搭配附贈的日式蒲燒醬汁，採用醬油、味醂、砂糖與昆布高湯熬煮而成，甜鹹適中，只要煮碗白飯，配上蒲燒鰻風味片，淋上醬汁，彷彿到了日本鰻魚飯專賣店。

▲「松葉蟹風味棒」也能做成沙拉。（圖／記者林育綾攝）



另一款「松葉蟹風味棒」則以阿拉斯加鱈魚為基底，重現松葉蟹的纖維層次與葉脈口感。添加蟹高湯萃取，蟹香濃郁自然，退冰即可食用，冷盤、火鍋、沙拉、炒飯都能輕鬆搭配。相較一般蟹味棒，這款風味棒低澱粉（3%以下）、高蛋白（12%），更符合現代人健康飲食需求，不少日本上班族直接拆來當點心吃，或是當成下酒菜。

▲全聯再推全新懶人料理，引進日本400年歷史的魚漿品牌「SUGIYO × 魚匠GYOSHO」，也是忙碌上班族、小家庭速備餐救星。（圖／記者林育綾攝）



日本歌手小林優美也說，因為當了媽媽十分忙碌，自己也常買「蒲燒鰻風味片」來做便當，非常省力，更不用擔心小孩吃到刺。

全聯、大全聯即日起販售「SUGIYO × 魚匠GYOSHO」系列2款新品，「蒲燒鰻風味片」55gx2片，12月19日至1月8日單包特價148元，2包288元。即日起至2026年1月8日「松葉蟹風味棒」72g單包售價98元，2包188元，平均每包僅94元。

★7-ELEVEN 日本季聯名拉麵

7-ELEVEN 進來推出「日本季」，以日式拉麵、烘焙甜點為主軸，即日起至12月23日購買指定拉麵，搭配御料小館白飯或日式半熟蛋，可現省10元，主打「一套吃到日本味」。

▲7-11跨海和日本3大拉麵名店合作。（圖／業者提供）

拉麵部分，7-11同步跨海和日本3大名店合作，包括首次與東京名店「山口拉麵」聯名推出「叉燒醬油拉麵」，以日本國產全雞、雞骨、豬骨為基底，搭配三種醬油與雞油熬煮湯頭，配上細直麵，標榜喝完整碗也不膩口。

還有來自東京的「鬼金棒」監製，推出招牌「辣麻味噌角煮拉麵」，以豚骨高湯和赤味噌打造濃郁湯頭，搭配北海道蕎麥製麵與烤五花肉，並附辣粉包、辣油包，方便依喜好調整辣度與麻度。

第3個是福岡博多拉麵名店「一風堂」，冬季限定的「叉燒豚骨拉麵」回歸，上架檔期每年熱賣超過10萬碗。

▲購買指定拉麵，搭配御料小館白飯或日式半熟蛋，可現省10元。（圖／業者提供）



3款聯名拉麵除可享加飯、加蛋省10元優惠外，即日起至明年1月6日前，任一款搭配CITY TEA奶茶系列飲品（含現萃茶、不可思議茶BAR），茶飲單杯再省20元。