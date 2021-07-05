台中本土境外雙「嘉玲」　盧秀燕宣布開放70歲以上長輩打莫德納

▲盧秀燕宣布開放70歲以上長者打疫苗。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市5日再次本土、境外0確診，由於疫情尚未完全穩定，台中市政府將從7日起擴大疫苗接種對象，持續加強防疫。市長盧秀燕表示，中央撥配台中新一批默德納疫苗91420劑今天到貨，7日至9日將開放70歲以上長輩、60歲以上原住民施打。她也特別提醒這些長輩「免勞煩」，鄰、里長會主動到家發放疫苗接種通知書，再按時間地點前往即可。

盧秀燕今天下午主持台中市議情指揮中心記者會，她表示，台中今天本土確診與境外移入雙「加零」，可見市民朋友很努力嚴守防疫。市府把握時間鞏固防疫網。截至昨晚10時，台中市接種疫苗約27.4萬多人次，感謝市民踴躍接種疫苗，保護自己也保護他人。

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盧秀燕說，即將到貨的新一批莫德納疫苗約9萬1420劑，加上這兩天快打站施打後的剩餘劑量，市府已做好新的接種疫苗計畫。將開放70歲以上長輩、60歲以上的原住民長輩，以及部份居家及社區型的長照體系被照顧者施打，施打時間為7日、8日、9日三天，並開設快打站施打。

「打疫苗免勞煩！」她強調，戶籍在台中的70歲以上長輩，市府會統一造冊安排，從今天開始鄰長、里長都會到家中發放「長輩疫苗接種通知書」，長輩在家裡等候，再依通知書上時間地點去打疫苗。

盧市長也說明，為保障懷孕媽媽施打疫苗，市府預留足夠的疫苗數量，請媽媽們不用擔心，不過，市府有注意到部分孕媽媽反映預約不到的情形，主因是準媽媽施打疫苗都需特別謹慎，與產檢醫師再三確認無虞才會施打，醫師與孕媽媽都需花費時間討論，因此出現「孕婦專用合約醫療院所」快被預約額滿的情況。

盧市長指出，市府衛生局已向孕婦專責醫療院所溝通，同意在人力允許下，多開診次，讓更多媽媽能夠預約。經過安排，7月6日至10日，台中25家婦產科合約院所共開設92診孕婦疫苗施打專診，可供3140位孕婦預約，歡迎準媽媽們保握機會。

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