高雄疫苗天使坐地上吃飯　網爆：衛生局人員說用桌子要開罰

▲網路流傳一張高雄醫護坐在地上吃飯的照片。（圖／民眾提供）

記者許宥孺／高雄報導

全台大規模開放接種疫苗，網路流傳一張高雄醫護坐在地板用餐的照片，未料卻有民眾留言指稱，是衛生局人員說「不准坐著吃，用桌子吃飯就要開罰群聚」，另有自稱是醫護人員身分的網友更表示：「我們很辛苦是因為你們沒有善待我們！基本權力都沒有！」此貼文上傳不到一天已被刪除。

這張網路流傳的照片的內容是疫苗接種站裡，整排醫護全都坐在地板上，把椅子當桌子來用餐休息，有網友留言：「看到這樣吃飯，真令人心酸，千謝萬謝醫護人員，請保重身體。」

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▲▼ 網友於貼文底下爆料事實。（圖／記者許宥孺翻攝）

但國民黨高雄市黨部卻指出，有網友在留言處爆料，指稱當天陪同長輩打完疫苗，碰巧是醫護的吃飯時間，「一開始醫護人員的確是坐在椅子上，看起來是等待我們都離開要準備用餐，突然因為穿黑色背心的『長髮馬尾』衛生局人員一直在叫，認真聽才知道她說『不准坐著吃』，然後看她拿出手機拍照錄影說開單群聚」。

▲網友轉述醫護朋友訊息， 批評「我們很辛苦是因為你們沒有善待我們！」。（圖／記者許宥孺翻攝）

另有一名網友在LINE社團內轉述，醫護好友說：「看到這張照片只想哭！這些都是我們的同事，衛生局不准我們休息時間與(於)桌子吃飯！說用桌子要開罰，休息時間沒有休息室就算了，坐在地上不髒嗎？地上有消毒嗎？下面留言有人說，醫護沒基本概念，地板那麼髒，我們去的第一天事端著便當吃飯店滿地！」

這名醫護還說，這種可憐只讓政府拿來炫耀，「醫護很辛苦，大家請體諒」，直批「我們很辛苦是因為你們沒有善待我們！基本權力都沒有！」

衛生局表示，三級警戒期間，吃飯本來就不能共桌吃飯，拿下口罩恐有飛沫傳染問題，相信醫護人員也很清楚。自疫情以來，需要的是民眾和社會團體對第一線醫護人員、防疫人員多一點支持鼓勵，部分影射扭曲狀況，對第一線人員是一種打擊。

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