台南市逐步下修疫苗接種年齡　黃偉哲體貼長者安排就近施打與接送

▲台南市逐步下修疫苗接種年齡，市長黃偉哲體貼長者，安排就近施打與行動不便者接送服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市自7月1至3日莫德納疫苗已接種22420人，截至4日台南市施打第1劑COVID-19疫苗的涵蓋率為8.97％，市長黃偉哲希望能儘快提升涵蓋率，將於5日起開放70歲以上長者及60歲以上具原住民身分者，8日起則開放65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者接種疫苗。

黃偉哲指示，就近安排長者於衛生所或診所施打，且將依接種疫苗人數彈性設置中大型接種站，黃偉哲強調市府會儘量配合市民施打疫苗上的需求，讓民眾更方便。





因應7月5日及8日逐步放寬疫苗施打對象，為讓長者可就近方便施打疫苗，民政局長姜淋煌表示，區公所將由里長、里幹事協助發送疫苗接種通知單，請收到通知單的民眾向衛生所或合約診所聯繫登記，再依約定時間攜帶身分證及健保卡前往接種疫苗；若無法於指定時間前往接種疫苗的民眾，還可於13家專責醫院中以網路掛號或電話掛號就近預約施打疫苗。





姜淋煌進一步指出，預期放寬疫苗施打對象後會有較多的接種人潮，屆時會依各區疫苗施打進度彈性設置中大型接種站，包括大型接種站如東區復興國中、新營體育館；中型接種站如佳里區羽球館、中西區協進館等，之後也同樣由區公所發送疫苗接種通知單，請民眾依約定時間攜帶身分證及健保卡前往接種疫苗。





對於行動不便的民眾，黃偉哲強調一定要提供最貼心的服務，因此民眾可與區公所聯絡，將安排日照專車、復康巴士或小黃專車接送前往施打疫苗。由於不同年齡層的民眾及居住地會有不同的接種需求，黃偉哲表示市府會儘量照顧民眾的需求，讓大家都能方便前往施打疫苗。

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