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社會 社會焦點 保障人權

「東洋藥品董事長是蔡英文」　Line傳假訊息刑事局要辦

▲▼刑事局外觀空景。（圖／記者吳杰澄攝）

▲圖為刑事局外觀。（圖／記者吳杰澄攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局近來接獲民眾檢舉，舉報情資顯示：日前有網友透過Line通訊軟體群組，轉傳不實訊息，內容指摘「殘害人命的其中清單：國產的高端生技，被定義防疫國家隊，合作夥伴為東洋藥品（www.dppnff.tw./about.php） 現在董事會成員董事長蔡英文、副董兼執行長邱義仁…等名單，看到這些名單就了解為什麼要擋進口疫苗。」警方獲報後向高端疫苗公司查詢公司組織，發現該疫苗公司法人董事、獨立董事均與網傳訊息內容不符。


▲刑事局證實已經接獲惡意民眾對高端疫苗造謠散播情事，目前積極偵辦中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局證實已經接獲惡意民眾對東洋公司、國產疫苗造謠散播情事，目前積極偵辦中。（圖／記者張君豪翻攝）

另針對上述不實言論，台灣新境界智庫已於6月2日聲明（https://www.dppnff.tw/article.php?id=1052）：「新境界文教基金會與高端生計疫苗公司和東洋藥品工業公司，從來不曾有任何業務往來。對於網路上流傳的假訊息，刻意將新境界文教基金會的董事背景資歷，亳無事實根據的與上述公司做聯結。」

▲刑事局證實已經接獲惡意民眾對高端疫苗造謠散播情事，目前積極偵辦中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局證實已經接獲惡意民眾對國產疫苗造謠散播情事，目前積極偵辦中。（圖／記者張君豪翻攝）

新境界基金會呼籲，值此民眾關心疫苗的時刻，有心人士刻意編造這類荒誕抹黑的謠言，純屬刻意散播謠言增加政府民眾對立的惡意認知作戰，上述謠言更涉及法律責任；刑事局則證實，目前該局已經接獲報案，並交給偵四大隊專責透入偵辦。警方並呼籲民眾，對於未經證實的消息內容切勿張貼或轉傳，避免助長錯誤訊息傳遞，影響國內抗疫工作，如接獲來源不明或未經證實之疫情資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿任意散播轉傳，以免觸法。

警方表示，目前LINE公司已正式推出「訊息查核官方帳號」（@LINE Fact Checker）民眾可將有疑慮的訊息連結貼在官方帳號裡，接著就會有專業的組織幫用戶查核事實，請民眾轉傳不明訊息前務必查證以免觸法。

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