柯文哲提解封關鍵：美國增1.8萬確診照看棒球　台灣人能接受嗎？

記者袁茵／台北報導

距離三級警戒期限7月12日只剩下一週，但北市卻爆出虎林街疫情，引發外界擔心無法解封。對此，台北市長柯文哲表示，解封與否不僅在醫學，更在國民對整個社會形態的態度，以美國為例，儘管一天新增1.8萬人確診，仍照樣吃爆米花、看棒球，但台灣人能接受這個想法嗎？

台北市政府4日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對虎林街篩檢被里長罵太倉促、北市批發市場篩檢數字、外傳柯文哲不滿北市衛生局長黃世傑態度消極，要求請辭走人、萬華人醞釀立委林昶佐罷免等問題做回應。

針對北市繼北農、環南市場出現確診案後，又出現虎林區熱點，現在距離7月12日只剩下一週，是否會影響三級解封降級？柯文哲指出，解封已經不是醫學問題，美國2日新增1.8萬確診案例，但對方幾乎全境解封，因為美國政治文化是相信自己的工業與科技力量，就算有感染也不願意犧牲經濟活動，所以一邊打疫苗一邊解封。

柯文哲說，從數字上來看，如果把北農、環南市場算進去，北市確診案例都在下降，拿掉的話下降會更多，整個北市疫情在趨緩當中；若區域有反常增加的話，則會列為熱點，並進行撲滅戰略；如果全市要進行普篩，這沒有道理，因為科學上來看，若陽性率不到1%做普篩，特別是快篩的普篩，那最終PCR陽性確診案，能用快篩抓出來的差不多僅一半。

針對到底要不要解封？柯文哲提及，這是好問題，因為從日本東京案例來看，3次發布緊急事態宣言，結果受不了就解封，因為自由民主國家很難用強制手段來封鎖，解封與否不僅在醫學，更是國民對整個社會形態的態度，所以為什麼會有新常態，這就是每個國家要去思考新常態標準為何？

柯文哲提及，在新常態當中，若要完全清零，那不切實際，畢竟偶爾還是會有一兩隻溜進來，新常態應與疫情共存，只是每個人平衡點哪，是國家公民要去思考的。就以美國為例，照樣全國打大聯盟、看棒球吃爆米花，但台灣人能否接受此想法呢？

最後，柯文哲強調，疫苗還是要打，不過究竟要讓60%的人打一劑，還是30％的人打2劑，這是政治問題，不是醫學問題，「我們是專業人員，不敢把價值壓在國民頭上，這是要思考的題目。」

▼北市快篩陽性數。（圖／北市府提供）

