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林昶佐問為何1個月前不做PCR？ 柯文哲：5月15日前大規模篩檢能力差

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心4日公布，新增37例本土確診及，以北市18例最多，其次為新北市11例，另確診個案中新增2例死亡。針對立委林昶佐詢問，為什麼一個月前不做大規模PCR？台北市長柯文哲表示，因為台灣到6月中旬才有大規模PCR能力。

台北市政府4日下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤親自主持，並對虎林街篩檢被里長罵太倉促、北市批發市場篩檢數字、外傳柯文哲不滿北市衛生局長黃世傑態度消極，要求請辭走人、萬華人醞釀立委林昶佐罷免等問題做回應。

台北市政府4日表示，3日PCR篩檢3610人，新增陽性9人，分別為家禽3人與北農一市6人；1日至3日大規模PCR篩檢結果顯示，總共篩檢1萬3607人，共67人陽性。

▲▼北市疫情0701。（圖／北市府提供）

▲北市快篩陽性數。（圖／北市府提供）

柯文哲指出，關於為什麼北農此案是先做快篩、再打疫苗，接著做PCR？這涉及專業。林昶佐先前有問，為什麼一個月前不做PCR？這是因為5月15日以前，台灣PCR能力很差，所以中央公布確診人數時，出現了校正回歸，這是台灣長期一年多來較少做篩檢，一天沒幾個案例，到了5月15日之後才大幅上升，被迫從國外買機器回來。

柯文哲提及，台灣大規模PCR能力，是到6月中旬才開始有的，特別是北榮到苗栗電子場篩檢時，才顯現台灣有能力做大規模PCR，不過這是專業，一般老百姓不用了解。

指揮中心表示，新增37例本土病例，其中13例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為12例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於6月17日至7月3日。個案分布以台北市18例最多，其次為新北市11例、桃園市及彰化縣各3例、宜蘭縣2例；其中16例為已知感染源、3例關聯不明、18例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，新增2例死亡個案，為案8089、12577，分別是70多歲女性及80多歲男性，發病日為5月18日及6月9日，確診日為5月30日及6月11日，死亡日為7月2日及6月17日。

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