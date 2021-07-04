無症狀的黑數太多　柯文哲曝萬人快篩難處：北農的人不是每天來

記者黃巈禾／台北報導

北農、環南市場爆發群聚，北市府持續大規模PCR篩檢。台北市長柯文哲4日在防疫說明會說明萬人快篩的難處，像是北農人員不固定，有些人員不是每天來，所以PCR不能做一天，要做7天，第一天大部分解決掉，陸陸續續不是每天來的可以來做，這幾天發現無症狀黑數實在太多，討論完以後，決定在7月8日以後PCR再篩一次。

今天到萬大前進指揮所，跟中央防疫醫師有討論，大家一直對於為什麼在北農這個案例，採用先快篩、再打疫苗、再做PCR，這涉及專業，很難了解，他也跟大家說明一下。

對於立委林昶佐質疑為什麼不一個月前就做PCR，柯文哲表示，5月15日以前，台灣做PCR能量是很差的，為什麼當時中央在公布確診人數，會一直出現矯正回歸，長期一年多以來都不做篩檢，PCR一個一個做，非常耗時間，沒做幾個案例，到了5月15日以後，一下子案例大幅上升，才開始被迫從國外買進來，台灣大規模進行PCR，因此，6月中以後，台灣才有大規模PCR檢測能力，大家質疑為什麼當時不這樣做，答案是當時還沒有這個能力。

柯文哲指出，北農遠比想像複雜，每天一萬人到現場，每天的人是不一樣的，因為這些人不是每天都會來批貨，有人一周來兩次，有人一周來三次，而且來的人全台灣各地都有，因為這是一個批發市場，因此做了5000多例之後，發現實在太困難；跟苗栗電子場相比，苗栗電子場人員相當固定，造冊很方便，每個禮拜做篩檢，做個三輪就可以清零，而北農做了幾天之後，發現跟苗栗電子場的局面完全不同，人員流動太厲害，完全人數不是固定。

▲台北市場專案防疫。（圖／北市府提供）



柯文哲說明，若每周要做一次一萬人數的PCR，做了5次也無法清零，在當時就決定把全部的人都打疫苗，想說打了疫苗之後，就算有一兩個被感染的人進來，有疫苗覆蓋過，不容易傳染開來，打了14000多名，疫苗打下去要14天才有效用，這段期間陸續有人感染，因此，7月1日以後又開始大規模PCR。

柯文哲強調，從過去經驗了解，有些人員不是每天來，所以PCR不能做一天，要做7天，第一天大部分解決掉，陸陸續續不是每天來的可以來做，這幾天發現無症狀黑數實在太多，討論完以後，決定在7月8日以後PCR再篩一次，PCR陰性只能代表當時沒有感染，沒有症狀，可能過了潛伏期會再發病。

▼台北攤商接種專案。（圖／北市府提供）

