假孫子突加LINE喊急需用錢　阿公心疼急匯款險被詐15萬

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名男子2日急忙到百福郵局要匯款，因神色有異行員通報警方協助，3警迅速趕抵現場，詢問後得知，他孫子透過LINE通訊軟體向他表示急需用錢，警員檢視發現有異阻止匯款，請他撥打電話聯繫孫子，打通後確認才知受騙，成功保住15萬元積蓄。

▲有1名男子神情慌張，欲臨櫃匯款大量現金。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆警第三分局百福派出所在2日上午10時20分許接獲百福郵局行員通報，有1名男子神情慌張，欲臨櫃匯款大量現金，請警方關懷。百福所巡佐路鴻裕、警員張毓驊、林佳蓁獲報後立即前往現場。

經警方關懷詢問，68歲陳姓男子向警方表示，他孫子透過LINE通訊軟體向其表示因急需用錢，欲借15萬元並要他立即匯款，警員察覺有異，告知這是詐騙集團常見詐騙手法，一邊安撫陳男緊張情緒，一邊請陳男撥打電話與孫子聯繫，打通後確認才知受騙，陳男非常感謝員警及行員的即時勸阻，成功保住自己存下的辛苦錢。

▲警員察覺有異，告知這是詐騙集團常見詐騙手法，請他撥打電話與孫子聯繫，打通後確認才知受騙。

基隆警第三分局呼籲，詐騙手法不斷更新，詐騙集團常以「猜猜我是誰」等方式，謊稱是被害人親友以取得信任，再假借各種理由借錢。提醒民眾，如有接獲不明來電，應小心謹慎查證，亦可撥打110報案電話或165反詐騙電話諮詢，切勿心急便交付財物，以防財物損失。

▲百福所巡佐路鴻裕、警員張毓驊、林佳蓁獲報後立即前往現場。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

莫德納接受度高 基隆75歲↑長輩施打率40.7%

快訊／基隆華三街、成功路橋下流動攤販 333人PCR結果出爐

清茶館不顧法令「偷營業」 警拉開鐵門見5男客消費全送辦

環南市場疫情連環爆 林右昌批柯文哲：照著教科書很不專業