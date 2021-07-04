外籍女看護2採陰2個月後轉陽　匡列6人5陰性1人未出爐

▲來台女看護（案15109）2採陰約2個月後確診，縣府匡列6人。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭連8天零確診4日中斷，新增2例，累計98例，其中案15109是1名40多歲的外籍看護工，5月12日入境檢疫結束及自主健康管理均陰性，她到雇主家服務，但7月1日因為勞動部的要求再次篩檢，結果Ct值35而確診，匡列6人居家隔離，目前1人仍在等待檢驗結果。

宜蘭衛生局表示，4日新增2例之一的是40多歲的外籍女看護工，5月12日入境時持有3日內陰性檢驗報告證明。後至集中檢疫所作居家檢疫，5月26日檢疫結束時檢測是陰性；之後自主健康管理，6月7日再度接受檢驗仍是陰性，因此到宜蘭縣雇主家服務。

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不過，7月1日因為勞動部的要求，她再次篩檢，結果Ct值35而確診，衛生局已展開追查，匡列6個居家隔離個案，其中5位是陰性，1人仍在等待結果。衛生局說，案15109都是在雇主家，目前疫調無足跡。

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