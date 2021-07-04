頭城大溪漁港假日爆人潮！攤商罵：沒政府了　百人總量管制啟動

▲頭城大溪漁港連爆人潮，居民擔心爆群聚，攤商罵：「沒政府了！」（圖／宜蘭縣議員林麗提供）

記者游芳男／宜蘭報導

3級警戒仍未解封，民眾還是悶不住往外跑，宜蘭頭城鎮大溪漁港這兩天爆人潮，居民擔心爆群聚，攤商罵：「沒政府了！」；引發宜蘭縣議員林麗闗注，而縣府表示，3、4日已啟動大溪漁港100人總量管制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

宜蘭縣議員林麗臉書PO說，3日接到很多家住宜蘭市，以及在大溪漁港的攤商們聯合反應說，大溪漁港縣府沒做好分流管控及動線規劃；疫情期間，每天仍有外縣市民眾湧進漁港採買魚貨，攤商們個個心生恐懼，直說沒政府，擔心出現防疫破口，她隨即向農業處反應，農業處也立即處理改善。

3日午1點，她和農業處康立和處長前往現場視察，處長當場承諾一定做好分流及動線規劃，且會嚴加要求。

林麗指出，目前疫情仍然嚴峻，懇切拜託縣民的外縣市親友，暫時不要返鄉；更要拜託外縣市民眾，不要跨區移動，這是守自己、保家人、護社區最有效的方法。

宜縣府表示，大溪漁港原本有3個出入口，已縮減剩下1個，並啟動最多100人入場的總量管制，人數已滿就採取一出一進的措施，並做好實聯制，現場也會有警方與海巡人員巡守。

更多熱門新聞

►一車4人爽玩宜蘭3染疫！網美景點三星落羽松秘境淪陷 4足跡曝

►遠離疫風暴...台北一家三口回宜蘭自主健康管理 父子確診足跡曝

►男帶家人泡湯住宿2天失去嗅覺確診 去過這家酒店者請儘速篩檢

►穿上就有好身材！「塑崩褲」下殺2.5折 運動、秀美腿都滿分

