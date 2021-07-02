雲林夜市微解封夭折！不開放民眾進入攤商不營業　開市變示範

▲縣長張麗善今日接受東南夜市總幹事及雲林縣夜市慈愛會等攤商代表陳情，改為不開放民眾參加及攤商不營業方式，讓夜市自治會及攤商參與觀摩，時間訂為7月4日上午9時。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺東南觀光夜市原訂本週日（4日）做第一場「微解封」示範，但西螺鎮公所在臉書社團呼籲「先不要來」強烈反對。雲林縣長張麗善今(2)日上午接受東南夜市總幹事及雲林縣夜市慈愛會等攤商代表陳情，改為不開放民眾參加及攤商不營業方式，讓夜市自治會及攤商參與觀摩，時間訂為7月4日上午9時。

雲林縣政府指出，縣長張麗善今日上午接受西螺東南夜市總幹事黃建發及雲林縣夜市慈愛會會長陳鴻榮等攤商代表陳情，總幹事及會長感謝昨日縣長考量夜市攤販生計，同意西螺東南夜市辦理三級防疫降級前微解封示範營運，惟考量民眾防疫問題，建議調整執行方式，改為不開放民眾參加及攤商不對外營業之方式，由各鄉鎮市之夜市自治會及攤商參與觀摩，時間訂為7月4日上午9時。

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縣長張麗善表示，6月24日與縣內夜市攤商視訊會議，因為許多人沒有勞保、稅籍資料，無法申請任何紓困或補助，已經1個多月沒做生意，大家苦不堪言。攤商代表在會中表示，在疫情獲控制下縣府考慮嘗試微解封，讓大家可以出門做生意恢復生計，攤商都非常感謝縣長能苦民之苦。

雲林縣已連續10天零確診，縣府原宣布，預計於週日在西螺東南夜市做第一場微解封示範，開放攤商進入做生意，除攤販採分流做生意，拉開攤商間的間格，嚴格管制出入口落實防疫規範，量體溫、酒精消毒、戴口罩，但只能外帶、嚴禁邊走邊吃等強化防疫措施及管制。

西螺東南觀光夜市因地方反應聲浪，為避免此事件造成地方不睦，提出調整方案，7月4日當天上午示範演練僅單純就預設營業狀況實行演習，不對外營業，就改為攤商間的觀摩演練，縣府亦同意所請，調整示範演練時段，不開放民眾入場。

雲林縣政府建設處長李俊興表示，縣府日前經檢視西螺鎮東南夜市的加強版防疫規範及計畫後，尚符合中央疫情流行指揮中心標準且更做了強化管制措施，本週日之示範場縣府將由建設處及衛生局一同前往輔導，全力協助雲林縣夜市攤販做好防疫措施，以因應未來解封後可兼顧防疫與民生需求。



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