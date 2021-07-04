批北市不疫調不匡列　台大醫施景中認錯了：造成第一線人員困擾！

▲北市府啟動虎林專案執行PCR篩檢。（圖／記者李毓康攝）

記者黃君瀚／綜合報導

台北市虎林街、永春市場周邊爆出13戶、30人確診，台大醫院婦產科名醫施景中昨（3）批評，市府曾經不疫調、不匡列，導致疫情持續延燒。北市府發言人陳智菡今（4）日上午駁斥，疫情發生至今每一天、每一位感染者有疫調；稍早施也發文認錯，「造成長官和疫調的第一線人員們困擾，真的抱歉了。」

施景中4日中午在臉書發文，為不疫調、不匡列列的說法道歉，「對不起，我昨天晚上不該說，市府曾經不疫調不匡列。」文中提及，市府今天為此還因此發聲明書，指自疫情第一天以來，就一直有疫調（傳統疾調和精準疫調），「對我造成長官和疫調的第一線人員們困擾，真的抱歉了。」

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施景中文末不忘語帶諷刺喊話柯文哲，希望市長可以秉持承諾，「『用他的方法最快』，祝我們早日達成解封」。而前一篇不疫調、不匡列等指控已移除，換成「市政府說明是精準疫調，與我們認知的一般疫調不同。」

陳智菡指出，「虎林專案」就是透過傳統疫調、精準疫調加上大數據儀表板，比對多方資訊後，才發現社區內隱藏的熱區。疫調是基本功，台北市一直積極在做，也把每一筆資訊完整上傳法傳系統，供中央流行疫情指揮中心統籌運用；數據不會騙人，歡迎向指揮中心求證。

陳智菡提及，台北市不僅透過目前各縣市統一的同心圓疫調，從確診者找出親密接觸者匡列、隔離，更擴大做精準疫調，請其他不需被隔離的接觸者也做快篩或PCR篩檢，積極阻止疫情傳播擴散。

最後，陳智菡強調，「北市府不疫調、不匡列」這樣的說法完全是錯誤的假消息，一再以訛傳訛、誤導視聽、只會製造民眾恐慌，抹煞北市府疫調人員日以繼夜的努力。

施景中昨於臉書提及，「虎林街這到我媽媽住的地方，不到幾百公尺。台北市在疫情爆發後，曾經不疫調、不匡列，導致疫情持續延燒，柯市長不是說不需要中央協助，『我們自己處理、我的方法最快』？」

施景中直呼，柯文哲「真的是荒腔走板，拿全台北市民做賭注了，現在火燒到我媽住的附近，希望老天保佑。」