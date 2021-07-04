台東連23日+0！正氣及四維夜市微解封　實聯制、限外帶禁內用

▲▼台東正氣及四維夜市微解封，相關主管單位前往視察，動線順暢未見擁擠人潮。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

隨著疫情趨緩，台東縣政府宣布正氣路觀光夜市及四維夜市，自7月1日起有條件恢復營業，縣長饒慶鈴呼籲攤商及民眾，務必遵守實聯制登入，且全面禁止飲食、內用及邊走邊吃之規定，配合落實防疫管制措施。



因應中央3級防疫警戒政策，台東縣轄內夜市於5月16日起停止營業，攤商生計大受影響，紛紛期盼能儘快恢復營業。台東已連續20幾日零確診，縣府考量攤販業者家庭經濟，宣布自7月1日起有條件開放夜市，但規定全程配戴口罩並落實防疫實聯制及人流管制、維持室外1公尺社交距離，僅開放1／2以下攤販營業、僅提供外帶，禁止邊走邊吃等條件，以降低感染風險並提升營運安全。





相關主管單位包括警察局等，1日下午特別前往正氣路觀光夜市視察，攤商皆有擺放實名制QR Code登記並裝設食品安全遮罩，副縣長王志輝到場關心攤商擺攤情形時表示，此次由台東市觀光夜市促進會向台東縣政府提出恢復營業，並提出管理及相關防疫計畫，台東縣政府同意恢復營業，首日動線順暢未見擁擠人潮。





縣長饒慶鈴強調，目前因防疫尚未解除禁令，在符合防疫規範之下，有條件的開放轄內夜市，使攤販經濟繼續運作，攤商仍要做好自主健康管理，並進行環境消毒作業，同時也提醒民眾務必遵守防疫規定，保護自己也保護他人。

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