福建再增2例台灣輸入確診　已連續9天通報「合計18例」

▲近期有眾多旅客出發前往大陸。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

福建省衛健委4日通報，福建3日新增境外輸入確診2例，均為台灣輸入，廈門市報告。加上今天，福建省已連續9日報告自台灣輸入的新冠確診病例，共18例。

據福建省衛健委近期的通報，6月25日至7月3日福建省的通報均包含有自台灣地區輸入的確診病例。其中，7月3日2例、7月2日1例、7月1日4例、6月30日1例、6月29日2例、6月28日1例、6月27日3例、6月26日2例、6月25日4例。

大陸從5月起不斷通報來自台灣的確診、無症狀感染者，令許多人擔憂是否有隱形傳播存在。對此，衛福部長陳時中3日表示，每個國家都有一些黑數存在，這種狀況在每個國家、每個地方都會有，「去年台灣可以說可能沒有（黑數），但也不能排除沒有，因為當時台灣有非常長的一段時間零確診，如果真的有隱藏的病人，經過那麼長一波時間一定會有發病狀況。」

陳時中指出，台灣從5月開始有社區傳染後，「我們可以說台灣是一定會有隱形的」，所以未來在面對疫情時，要積極預防，有即時應變的反應，「不能排除有隱形傳播者存在，每個人都要提高警覺」。

▼衛福部長陳時中。（圖／指揮中心提供）

