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他在ATM「輸入電話號碼」　被警搶走手機「反質問」

▲陳姓男子邊接電話邊操作ATM的行為引起警方注意。（圖／桃園警分局提供）

▲陳姓男子邊接電話邊操作ATM，引起警方注意。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局青溪所警員何思賢2日晚進入桃園區中山東路一家超商巡簽時，發現57歲陳姓男子邊講電話邊操作ATM引起他的注意，看到陳男輸入的是手機號碼，直覺遭到詐騙除立即阻止外，並接過電話與歹徒周旋，歹徒得知員警在場，被識破詐騙技倆後，直接罵三字經後掛斷電話，陳男才明瞭險遭詐騙。

▲警方立即阻止陳男操作ATM。（圖／桃園警分局提供）

▲警方立即阻止陳男操作ATM。（圖／桃園警分局提供）

木工為業的陳姓男子，因疫情關係已1個多月沒接到工作，昨日下午6時20分許，突然接獲自稱網購業者電話，告知因為操作錯誤把購物款項設定成分期付款，並轉接銀行人員，同時指示陳男操作ATM解除分期付款，因陳男月前適巧有上網購物，擔心無收入後又遭銀行扣款，於是依照指示前往超商ATM操作。

▲員警接過電話戳破歹徒詐騙技倆，反遭回罵三字經。（圖／桃園警分局提供）

▲員警接過電話戳破歹徒詐騙技倆，遭回罵三字經。（圖／桃園警分局提供）

正當陳男邊講電話邊按鍵輸入手機號碼時，為前來巡邏的警員何思賢發覺有異，立即勸說陳男停止操作，並接過電話質問詐團成員，為何要輸入手機號碼、作何用途？並嗆「你在做什麼，我知道」，歹徒被識破後大罵三字經並掛斷電話。

何員也立即向陳男說明ATM並無此項功能，且銀行及所有政府機關都不會請民眾到ATM操作任何程序，這時陳男才恍然大悟，自己僅存不多的生活費差點被騙，幸好員警及時阻止。警方呼籲民眾勿輕信不明電話，發現可疑請立即撥打165反詐騙專線，或撥打110報案電話查詢，避免成為詐騙受害人。

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