輸出大陸確診一周12例！陳時中談「黑數」：台灣一定有隱形傳播

▲桃園機場近期有許多旅客搭機出境。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

近期中國大陸不斷傳出有來自台灣的確診者，過去一周（6月18日至24日）就累積來自台灣病例多達12例，創下近一個月以來新高。不禁讓外界懷疑，台灣是否有黑數、隱形傳播者？對此，指揮官陳時中指出，每個國家都有一些黑數在，以台灣為例，自五月開始有社區傳播後，台灣一定是有隱形傳播者存在，每個人都要提高警覺。

檢視過去一個月，大陸共發現來自台灣的確診者12例，無症狀感染者2例，其中，成都3例，廈門8例，上海1例。2例無症狀感染者中，1例是在成都發現，另1例在廈門。

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陳時中說明，每個國家都有一些黑數存在，這種狀況在每個國家、每個地方都會有。去年台灣可以說可能沒有（黑數），但也不能排除沒有，因為當時台灣有非常長的一段時間零確診，如果真的有隱藏的病人，經過那麼長一波時間一定會有發病狀況。

陳時中指出，台灣從5月開始有社區傳染後，「我們可以說台灣是一定會有隱形的」，所以未來在面對疫情時，要積極預防，有即時應變的反應，「不能排除有隱形傳播者存在，每個人都要提高警覺」。

為防堵隱形傳播者傳播病毒，陳時中也強調，接到環南市場疫情警示簡訊的民眾、有症狀的民眾，一定要去採檢，防疫人人走責，必須要一起做到，對於防疫的概念要能夠更持續、精進，對防疫當然會有效果。