醫靠X光片揪出虎林街確診？　黃珊珊「尊重」：中央疫調和北市相通

▲北市府啟動虎林專案，於永吉國小設立篩檢站，為周遭居民與市場相關人員執行PCR篩檢。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市虎林街、永春市場周邊爆出13戶、 30人確診，台北市長柯文哲日前表示，是經精準疫調比對確診者足跡後，發現多人在虎林街巷弄有活動史；但聯合醫院忠孝院區林醫師2日表示，永春市場感染案是一名基層醫師1週前因一張住院病人X光片而發現。對此，台北市副市長黃珊珊4日表示，尊重每個人說法，但如果北市沒做疫調，不會有今天的結果。

台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇2日在臉書表示，看到北市府記者會說，「精準疫調」發現虎林街附近有熱區，但這都已經是整整一個禮拜前的事了，而且還是他們院內醫師自己聯絡，把個案家人都拉來住院，自己「精準疫調」才完成擴大篩檢匡列隔離。

陳昶宇也分享同樣身為聯合醫院忠孝院區醫生的林醫師文章，只見內文提及，一名醫師上班時看到一張剛住院病人的X光片，問了旁邊同事，這片子看起來像是病毒性肺炎；當查了一下新冠肺炎快篩結果是陰性後，他就更有學問說一句，「那怎麼沒有驗一下流感呢？結果同事回應說現在哪裡還有流感。」

林醫師說，果不其然隔天早上PCR陽性確診，當天剛好是星期六，該名基層醫師好奇的問醫院相關人員，患者的相關接觸者什麼時候會被通知採檢？有人回答，最慢的狀況可能病人都出院了相關人員才會被通知到。但「那位醫師覺得只要有愛心，人人都可以做疫調，當場拿起電話打給病人所有的家人，主動聯絡協調他們來醫院採檢。更發現他們的足跡都在某個市場附近，而且全家從事的是都跟大眾接觸有關的工作。」

針對有醫生稱，虎林街疫情是基層醫師先發現的，黃珊珊4日赴永吉國小篩檢站視察時表示，尊重每一個人的說法，但如果北市沒疫調的話，不會有今天的結果，中央疫調跟北市都是相通的，「如果北市沒做疫調，中央也不會放任台北市好嗎？」

▼黃珊珊視察永吉國小篩檢站。（圖／記者袁茵攝）