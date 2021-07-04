「虎林街不像社區群聚」　黃珊珊：誰說沒疫調匡列就是散播假訊息

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市虎林街日前爆出，6月1日至今，共有13戶確診、共13人確診，總計匡列144人隔離。台北市副市長黃珊珊4日上午抵達永吉國小篩檢站，強調這些都是陸續的案子，不像社區群聚案，因為到了6月中旬明顯增加，才把此地當熱區；所有說北市不疫調、不匡列的人，都是在散播假訊息。

台北市長柯文哲3日宣布成立「虎林專案」，4日早上8時至晚上8時在永吉國小開設篩檢站，該地區8個里以及市場自治會造冊篩檢，「在全面疫苗還沒大量開打以前，這也許是治標的辦法。」

黃珊珊、北市聯醫總院長黃勝堅4日上午9時30分抵達永吉國小視察篩檢站。黃珊珊受訪時表示，今天是永吉國小第一天成立篩檢站，里長、會長、區長都很幫忙，並派了志工到場協助，若篩不完的話可以延續篩檢至5日，主要希望居民有疑慮就出來做篩檢。

黃珊珊指出，此次篩檢全做PCR，盡快在4日晚上就知道結果，如果沒有的話，5日也會知道結果；這邊的篩檢站會進駐2天，2天後看該區域是否比較舒緩。

針對外界疑慮，黃珊珊說，北市疫調結果顯示，發現這邊有13戶確診，總計30人，是陸續從6月1日後與鄰近醫院做相關資料收集，「最重要的是疫調結果，認為這邊有一些共同點，希望在這裡找到傳染源。」這地方旁邊有永春市場，虎林街也比較熱鬧，人群比較容易有交錯、接觸機會，希望能先讓大家做篩檢，就像先前在剝皮寮成立篩檢站，現在周邊沒什麼確診，這就是一個策略，也希望這邊的人篩檢之後比較安心。

黃珊珊強調，北市所有案例，只要通報到北市府，都會完成疫調和匡列，任何說在北市不疫調、不匡列的，「都是在散播假訊息」，所有疫調跟匡列都是經過中央法傳系統監控，台北區管和北市防疫醫師都有保持聯絡，包括耳鼻喉科案、牙醫師案，以及環南市場案例，都有中央監管，「如果說北市不疫調、不匡列，就是在說中央跟我們一起做假嗎？這部分要提出嚴厲譴責。」

被問到為什麼6月1日出現確診案，至今才成立「虎林專案」？黃珊珊回應，6月1日到現在是陸續的案子，6月中旬才明顯增多，並視為熱區，每個家戶案子沒有互相關聯，不像社區群聚案，是比較個別的案子，只是因為都出現在虎林街，所以懷疑有交錯可疑性。

最後，黃珊珊強調，尊重每個人的說法，如果北市沒做疫調，不會有今天結果，中央疫調跟北市都是相通的，若北市沒做疫調，中央不會放任北市。