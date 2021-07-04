全家確診！還原怎揪出虎林街熱區　醫打臉柯P：好意思說精準疫調

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）



記者陳俊宏／綜合報導

台北市虎林街（含鄰近巷弄）共有13戶、 30人確診，台北市長柯文哲表示，是經精準疫調比對確診者足跡後，發現多人在虎林街巷弄有活動史。對此，有醫師打臉柯文哲，還原同事自行疫調揪出「虎林街熱區」的過程，「台北市政府晚了一周才拿出來講，也好意思說是精準疫調。」北市府今天（4日）則啟動「虎林專案」，在永吉國小進行大規模PCR篩檢。

台北市立聯合醫院忠孝院區醫師陳昶宇2日在臉書表示，看到北市府記者會說，「精準疫調」發現虎林街附近有熱區，但這都已經是整整一個禮拜前的事了，而且還是他們院內醫師自己聯絡，把個案家人都拉來住院，自己「精準疫調」才完成擴大篩檢匡列隔離。

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陳昶宇說，台北市政府晚了一周才拿出來講，也好意思說是精準疫調。他並分享學長Yi-Sheng Lin的臉書，文中提到，一名醫師上班時看到一張剛住院病人的X光片，問旁邊同事，這片子看起來像是病毒性肺炎；當查了一下新冠肺炎快篩結果是陰性後，他就更有學問說一句，「那怎麼沒有驗一下流感呢？結果同事回應說現在哪裡還有流感。」

▼虎林黃昏市場 。（圖／記者劉亮亨攝）



文中指出，果不其然，該患者隔天早上PCR陽性確診，當天剛好是周六，醫師好奇問醫院相關人員，患者的相關接觸者什麼時候會被通知採檢；有人回答，最慢可能病人都出院了，才會通知相關人員。

Yi-Sheng Lin說，該醫師覺得只要有愛心，人人都可以做疫調，當場拿起電話打給病人的所有家人，主動聯絡協調他們來醫院採檢；更發現他們的足跡都在某市場附近，而且全家都從事跟大眾接觸有關的工作。

「那結果呢？結果是所有家人都是陽性，那個醫師又問，這些陽性的家人什麼時候會被通知做進一步的治療和處置呢？」Yi-Sheng Lin表示，那天是禮拜天，「應該最快明天、後天吧，報上去就不是我們的事了。」

▼虎林專案。（圖／北市府提供）

Yi-Sheng Lin提到，那名醫師吃完防疫愛心便當，刷完牙後，二話不說立刻打電話請這些家人來醫院住院；離第一個患者入院還不到24小時，這一次沒有血流成河。

Yi-Sheng Lin表示，之後這些家人呢？他們的CT值越來越低，抽血的發炎指數越來越高，表示才剛感染，當然他們也順利接受完整治療，「這個醫師覺得首都之東，除了民眾的防疫努力，應該還有許多像他這樣子的自願疫調人員，城市才能夠慢慢變好吧。」

北市府公布虎林街一帶的感染狀況，6月1日至7月3日，虎林街（含鄰近巷弄）共有13戶確診；其中，8戶為家庭群聚，有3戶全家確診數達4人，總確診人數30人。

北市府指出，截至目前剩下7戶、14人隔離中，已有16人解隔離；另外，扣除同住家人，其餘接觸者總計匡列144人。北市府今啟動「虎林專案」，在永吉國小進行大規模PCR篩檢，造冊人數3300位。

▼虎林專案。（圖／北市府提供）

