真好康！打疫苗聆聽小提琴演奏　這地方接種站化身音樂廳

▲打疫苗聆聽小提琴演奏，楊梅區疫苗接種站化身音樂廳。（圖／楊梅區公所提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市第二輪長者施打疫苗3日進入第二天，楊梅區楊梅里熱心里長徐耀青，邀請小提琴演奏家陳在棟、王承威、楊青樺等人，今、明兩天於楊明國中接種站接力演奏，舞台以紅色莊嚴布幔設計，加上專業投射燈光，使得疫苗接種站如同音樂廳，在優美及柔和的提琴旋律中，紓緩了長者及家屬施打疫苗的緊張情緒。

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楊梅區長邱世源表示，桃園市於2日起至4日一連3天，進行長者疫苗接種計畫，施打對象為78歲至73歲（原住民族68歲至63歲）長者，楊梅區共設2處社區疫苗接種站，分別位於楊明國中及瑞埔國小，在桃園市政府、楊梅區公所、衛生、警政、戶政、學校及天成醫院各單位通力合作下，接種站交通動線更順暢、等候時間更縮短、長者服務更貼心。

今天是第二輪疫苗接種第二天，熱心的楊梅里徐耀青里長，邀請到了臺灣東亞國際文化藝術交流協會陳在棟理事長到楊明國中演奏小提琴，現場活動中心舞台以紅色莊嚴布幔設計，加上專業投射燈光，使得疫苗接種站如同音樂廳，陳老師配合長輩年齡層，演奏了望春風、家後等耳熟能響的經典曲目，搭配優美及柔和的旋律下，紓緩了長者及家屬施打疫苗的緊張感，讓民眾直呼太貼心。

陳在棟理事長以免費且自備設備進行專業現場演出，熱心公益令人感佩。另外，7月4日也再邀請王承威及楊青樺老師現場演奏，讓在地的音樂家愛在疫情蔓延時。

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