溫朗東怪柯P送麥！最強菜農 「送花藍」　本尊：柯韓粉產生匯流現象

▲林佳新送花籃給溫朗東！（圖／翻攝林佳新臉書）



記者劉維榛／綜合報導

環南市場群聚案，場邊口水戰越演越烈！立委林昶佐遭自治會長當場嗆爆，引發名嘴溫朗東聲援林昶佐，認為柯文哲遞麥克風給會長的行為是「鬆開狗鍊」，結果也引來挺韓大將「最強菜販」林佳新不滿，他今日送7字經花籃給溫朗東，雙方隔空互槓，溫朗東直喊，「柯韓粉正在產生匯流現象！」

2日本站報導《林昶佐被炸翻！他狂妄嗆「柯文哲鬆開狗鍊」 鄉民一看全火：已備份》，溫朗東公開在臉書護航林昶佐，先是嗆聲「是柯文哲遞麥給會長為其護駕」，又加碼嗆聲柯文哲「鬆開狗鍊」。而貼文曝光後，引起網友怒嗆「別刪文，已備份！」

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如今加入站戰場的，還有「地表最強菜販」林佳新，今日環南市場外面有兩個大花籃，一邊花色艷麗的卡片寫下「環南市場加油，做事人加油，林佳新敬上」；而另一邊的純白色花籃卻寫著7字不雅字詞，「溫朗東，X你祖嬤XXX，林佳新幹上」。

林佳新在稍早在臉書透露，光自己一天至少營收少了三分之一，更遑論這些市場盤商，甚至有環南盤商希望產地幫忙處理已預購的蔬菜，誰不是共體時艱互相幫忙，難得北市與中央聯手要處理疫情，我們都盼望著能恢復往日的銷量。

接著話鋒一轉，林佳新怒嗆，「可是總有些不長眼的白爛，搞不清楚我們面對的是實在的『生計』問題，要打嘴砲，罵人是狗，既然要跟你這種去三溫暖性消費還沒帶錢的傢伙賣弄嘴皮子，那就字面上的意思，你們高雄來的藝術送還給你。」

▲林昶佐被自治會長嗆爆。（圖／記者屠惠剛攝）



對此，溫朗東也在臉書6點回應，表示自己只在意疫情何時趨緩，「其他轉移焦點的政治操作實在沒有必要」，對於花籃給予尊重同時，他也反批「林佳新的行為，證明韓粉潰散後，轉移到柯文哲身上的現象確實存在，柯韓粉正在產生匯流現象。」

溫朗東也質疑，柯市府用打疫苗來解決疫調匡列的失能問題，「自治會的疫苗名單怎麼提，柯市府就怎麼信，事後被發現有攤商打不到，有疫苗被拿去作人情，是自治會的責任，北市府沒有要負責。」溫朗東說，柯市府這種不負責任的態度，很有可能讓市場疫苗變成「好心肝2.0」，甚至變成「疫苗綁樁」。

文末，溫朗東隔空再戰，「林佳新的行為，證明韓粉潰散後，轉移到柯文哲身上的現象確實存在，柯韓粉正在產生匯流現象。」

過1小時後，林佳新二度在臉書回應，「不顧別人生計問題，腦中只有政治的人，你要我再回應什麼？我不是寫的很清楚在花籃了？！如果硬要我說，那就這句吧，『學習攤商，努力工作，好好賺錢。認真上通告，別再借錢去嫖』」

▲林佳新二度回嗆溫朗東！（圖／翻攝林佳新臉書）



溫朗東原文如下：

一、我最在乎的事情是台灣疫情何時穩定、何時能解除三級，相信這也是大多數台灣人最關心的事情。柯文哲防疫不力，造成疫情從台北延燒全台，這才是最重要、最需要被監督的議題。其他轉移焦點的政治操作實在沒有必要。

二、林佳新使用的文字，是他表達政治意見的方式，我表示尊重，我也不覺得人格有被侮辱。事實上，被他罵，我覺得是一種榮耀。

三、林佳新先前在臉書試圖把我對環南市場自治會長的批評，導向我歧視市場從業人員，這是很大的誤導。我的批評針對的是自治會長站在柯文哲旁邊發言的「政治表態」，而不是他的「職業身分」。

四、自治會長必須出來說明，為何他在記者會上跟柯市府炮口一致，是否跟環南市場的改建案有關（55億預算且柯市府不斷追加）。柯文哲在官方Youtube上，曾提到自己每年都會去環南市場吃尾牙喝酒，是否藉此建立與自治會的互信？

五、柯市府用大打疫苗來解決疫調匡列的失能問題，要給台北各市場人員打2.6萬劑疫苗。按照柯文哲的說法：「對於打疫苗的造冊，包括基層診所、市場自治會等，台北市政府沒有辦法再去查證造冊到底對不對，包括診所哪些是醫事工作人員？哪些是非醫事人員？所以政府一個程度要相信你。」「依照市場自治會提出的名單，施打疫苗。」

換言之，自治會的疫苗名單怎麼提，柯市府就怎麼信，事後被發現有攤商打不到，有疫苗被拿去作人情，是自治會的責任，北市府沒有要負責。

柯市府這種不負責任的態度，很有可能讓市場疫苗變成「好心肝2.0」，甚至變成「疫苗綁樁」。我在此呼籲自治會長必須盡速公開造冊名單，讓打不到疫苗的攤商及家屬可以得知自治會分配疫苗的公平性。

六、林佳新的行為，證明韓粉潰散後，轉移到柯文哲身上的現象確實存在，柯韓粉正在產生匯流現象。他的政治表態我尊重，要說的話，大概就是創意缺乏了點，不過是朱學恒送花給衛福部的變體。只是一者是嘲諷，一者是鼓勵。政治宣傳必然涉及到話題操作，希望他多用點心，走出自己的路。