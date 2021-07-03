　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

溫朗東怪柯P送麥！最強菜農 「送花藍」　本尊：柯韓粉產生匯流現象

▲▼花籃（圖／翻攝林佳新臉書）

▲林佳新送花籃給溫朗東！（圖／翻攝林佳新臉書）

記者劉維榛／綜合報導

環南市場群聚案，場邊口水戰越演越烈！立委林昶佐遭自治會長當場嗆爆，引發名嘴溫朗東聲援林昶佐，認為柯文哲遞麥克風給會長的行為是「鬆開狗鍊」，結果也引來挺韓大將「最強菜販」林佳新不滿，他今日送7字經花籃給溫朗東，雙方隔空互槓，溫朗東直喊，「柯韓粉正在產生匯流現象！」

2日本站報導《林昶佐被炸翻！他狂妄嗆「柯文哲鬆開狗鍊」　鄉民一看全火：已備份》，溫朗東公開在臉書護航林昶佐，先是嗆聲「是柯文哲遞麥給會長為其護駕」，又加碼嗆聲柯文哲「鬆開狗鍊」。而貼文曝光後，引起網友怒嗆「別刪文，已備份！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

如今加入站戰場的，還有「地表最強菜販」林佳新，今日環南市場外面有兩個大花籃，一邊花色艷麗的卡片寫下「環南市場加油，做事人加油，林佳新敬上」；而另一邊的純白色花籃卻寫著7字不雅字詞，「溫朗東，X你祖嬤XXX，林佳新幹上」。

林佳新在稍早在臉書透露，光自己一天至少營收少了三分之一，更遑論這些市場盤商，甚至有環南盤商希望產地幫忙處理已預購的蔬菜，誰不是共體時艱互相幫忙，難得北市與中央聯手要處理疫情，我們都盼望著能恢復往日的銷量。

接著話鋒一轉，林佳新怒嗆，「可是總有些不長眼的白爛，搞不清楚我們面對的是實在的『生計』問題，要打嘴砲，罵人是狗，既然要跟你這種去三溫暖性消費還沒帶錢的傢伙賣弄嘴皮子，那就字面上的意思，你們高雄來的藝術送還給你。」

▲▼陳時中 柯文哲視察環南市場 台北市環南市場PCR結果41陽性清消後 林昶佐遭嗆。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林昶佐被自治會長嗆爆。（圖／記者屠惠剛攝）

對此，溫朗東也在臉書6點回應，表示自己只在意疫情何時趨緩，「其他轉移焦點的政治操作實在沒有必要」，對於花籃給予尊重同時，他也反批「林佳新的行為，證明韓粉潰散後，轉移到柯文哲身上的現象確實存在，柯韓粉正在產生匯流現象。」

溫朗東也質疑，柯市府用打疫苗來解決疫調匡列的失能問題，「自治會的疫苗名單怎麼提，柯市府就怎麼信，事後被發現有攤商打不到，有疫苗被拿去作人情，是自治會的責任，北市府沒有要負責。」溫朗東說，柯市府這種不負責任的態度，很有可能讓市場疫苗變成「好心肝2.0」，甚至變成「疫苗綁樁」。

文末，溫朗東隔空再戰，「林佳新的行為，證明韓粉潰散後，轉移到柯文哲身上的現象確實存在，柯韓粉正在產生匯流現象。」

過1小時後，林佳新二度在臉書回應，「不顧別人生計問題，腦中只有政治的人，你要我再回應什麼？我不是寫的很清楚在花籃了？！如果硬要我說，那就這句吧，『學習攤商，努力工作，好好賺錢。認真上通告，別再借錢去嫖』」

▲▼花籃（圖／翻攝林佳新臉書）

▲林佳新二度回嗆溫朗東！（圖／翻攝林佳新臉書）

溫朗東原文如下：

一、我最在乎的事情是台灣疫情何時穩定、何時能解除三級，相信這也是大多數台灣人最關心的事情。柯文哲防疫不力，造成疫情從台北延燒全台，這才是最重要、最需要被監督的議題。其他轉移焦點的政治操作實在沒有必要。

二、林佳新使用的文字，是他表達政治意見的方式，我表示尊重，我也不覺得人格有被侮辱。事實上，被他罵，我覺得是一種榮耀。

三、林佳新先前在臉書試圖把我對環南市場自治會長的批評，導向我歧視市場從業人員，這是很大的誤導。我的批評針對的是自治會長站在柯文哲旁邊發言的「政治表態」，而不是他的「職業身分」。

四、自治會長必須出來說明，為何他在記者會上跟柯市府炮口一致，是否跟環南市場的改建案有關（55億預算且柯市府不斷追加）。柯文哲在官方Youtube上，曾提到自己每年都會去環南市場吃尾牙喝酒，是否藉此建立與自治會的互信？

五、柯市府用大打疫苗來解決疫調匡列的失能問題，要給台北各市場人員打2.6萬劑疫苗。按照柯文哲的說法：「對於打疫苗的造冊，包括基層診所、市場自治會等，台北市政府沒有辦法再去查證造冊到底對不對，包括診所哪些是醫事工作人員？哪些是非醫事人員？所以政府一個程度要相信你。」「依照市場自治會提出的名單，施打疫苗。」

換言之，自治會的疫苗名單怎麼提，柯市府就怎麼信，事後被發現有攤商打不到，有疫苗被拿去作人情，是自治會的責任，北市府沒有要負責。

柯市府這種不負責任的態度，很有可能讓市場疫苗變成「好心肝2.0」，甚至變成「疫苗綁樁」。我在此呼籲自治會長必須盡速公開造冊名單，讓打不到疫苗的攤商及家屬可以得知自治會分配疫苗的公平性。

六、林佳新的行為，證明韓粉潰散後，轉移到柯文哲身上的現象確實存在，柯韓粉正在產生匯流現象。他的政治表態我尊重，要說的話，大概就是創意缺乏了點，不過是朱學恒送花給衛福部的變體。只是一者是嘲諷，一者是鼓勵。政治宣傳必然涉及到話題操作，希望他多用點心，走出自己的路。

ET快訊
中市美麗殿社區快篩1853人結果出爐
快訊／高雄民宅天花板崩塌壓母子　搶救30分鐘媽媽已無生命跡象
快訊／台鐵南迴線晚間傳死傷事故！「佳冬＝枋寮」雙向延誤
日本熱海土石流「捲走80戶」宛如滅村！　20失蹤2心肺停止
竹科二期徵收地驚爆命案！北漂男陳屍筍園嚇壞地主
快訊／高雄民宅遭土石衝入塞爆2人受困！　牆倒客廳瞬間「淹沒」
柯文哲拋北市「半解封」！　完成「這2條件」是關鍵
快訊／北市6、7日開放70歲以上長者預約施打疫苗
颱風下周恐生成！熱帶系統直撲巴士海峽　4區「連2天有雨」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

疫情見不到男友！她跟阿公「借用一下」　女醫建議看護這樣做　

好消息！中市美麗殿社區快篩結果出爐　1853人全陰性

搶打疫苗殘劑「沙丁魚式塞爆」　網見現場人潮狂抖：出現破口了

莫德納接受度高　基隆75歲↑長輩施打率40.7%

溫朗東驚喊「柯韓粉陷入狂暴」　心累關留言：還想轉移柯P失職

下周恐又有颱風！熱帶系統直撲巴士海峽　4區「連2天有雨」

真好康！打疫苗聆聽小提琴演奏　這地方接種站化身音樂廳

桃園長者疫苗施打意願逾6成　鄭文燦：爭取中央配賦更多疫苗

AZ完成率100%！彰化多打8670人　這3鄉鎮保護力最高

基隆市場防疫策略超前部署　流動攤販PCR篩檢結果出爐

騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎

環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

勝利被控9罪名遭求刑5年！不認性招待　D社出面打臉...曝光「老司機群組」對話

練習舞蹈表演...搖擺手掌心點火 滅不掉「失控越燒越大」全場傻眼

金髮正妹洗頭狂聊天「抬頭N次」帥男氣壞舉蓮蓬頭怒甩噴她滿臉

妹妹拜託男生上廁所要翻馬桶蓋 嘆女生很辛苦！每次都要消毒很久

九份變空城！疫情影響少了遊客 9成9店家自主歇業：快撐不下去

驚！乘船驚見麋鹿「輕功水上漂」　急奔水面11秒...網驚：武林高手

疫情見不到男友！她跟阿公「借用一下」　女醫建議看護這樣做　

好消息！中市美麗殿社區快篩結果出爐　1853人全陰性

搶打疫苗殘劑「沙丁魚式塞爆」　網見現場人潮狂抖：出現破口了

莫德納接受度高　基隆75歲↑長輩施打率40.7%

溫朗東驚喊「柯韓粉陷入狂暴」　心累關留言：還想轉移柯P失職

下周恐又有颱風！熱帶系統直撲巴士海峽　4區「連2天有雨」

真好康！打疫苗聆聽小提琴演奏　這地方接種站化身音樂廳

桃園長者疫苗施打意願逾6成　鄭文燦：爭取中央配賦更多疫苗

AZ完成率100%！彰化多打8670人　這3鄉鎮保護力最高

基隆市場防疫策略超前部署　流動攤販PCR篩檢結果出爐

疫情見不到男友！她跟阿公「借用一下」　女醫建議看護這樣做　

市場染疫「相當複雜」！柯文哲罕見放軟身段　鬆口要中央支持

好消息！中市美麗殿社區快篩結果出爐　1853人全陰性

男主持當面拿黃曉明調侃她！Angelababy一聽「摸鼻乾笑」全場尷尬

快訊／高雄民宅天花板崩塌壓母子　搶救30分鐘媽媽已無生命跡象

給百萬買房「她堅持0元懷孕出嫁」下場悲哭！爸媽心寒嗆：賠錢貨

柯建銘：中央地方合作抗疫才是正辦　否則解封是「空笑夢」

搶打疫苗殘劑「沙丁魚式塞爆」　網見現場人潮狂抖：出現破口了

小5歲男友剛飛大陸發展…張文綺認「恢復單身」：一個人沒什麼不好

中美核武數量「1:19」　美國怕爆：增加破壞性風險應「談判軍控」

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

網抓包疫苗公文晚19天發　嗆林昶佐還想收割

快訊／今日新增76例本土、10例死亡

居家快篩一小時陰轉陽！男大生嚇壞衝急診

即／85歲嬤「剛打莫德納」！今早陳屍家中

市場炸確診會延長三級嗎？　網曝夜市現況

林昶佐被炸翻！他加碼嗆「柯文哲鬆開狗鍊」

陳時中：全民警戒心越高，開放可能性越高

鄰居送2條魚！她嗨「肚子都卵」求料理法

快訊／今增76例「北市比新北多1倍」

即／屏東擴大篩檢！結果全出爐

一車4人爽玩宜蘭3染疫　三星落羽松秘境淪陷

即／離婚夫妻同住雙雙確診！感染源曝

台致死率高！他「越想越不對勁」

北市三大批發市場採檢「確診逾200例」環南市場111人

更多熱門

相關新聞

北市虎林街30人確診　4日起大規模篩檢3300人堵疫情

北市虎林街30人確診　4日起大規模篩檢3300人堵疫情

環南市場2日驗出41人確診，台北市長柯文哲還加碼透露，位於虎林街的永春市場發現幾個感染，要開始做區域性篩檢。對此，柯文哲3日指出，4日將在永吉國小進行大規模PCR篩檢，造冊人數3300位。根據北市統計，虎林街（含鄰近巷弄）共有13戶確診，總確診人數 30人。

正妹肉販被起底！宅神踢爆：她就是林昶佐團隊的人

正妹肉販被起底！宅神踢爆：她就是林昶佐團隊的人

BNT有望9月前進口　柯文哲：對12到18歲青少年是利多

BNT有望9月前進口　柯文哲：對12到18歲青少年是利多

柯文哲證實王燕軍將出任市政顧問

柯文哲證實王燕軍將出任市政顧問

快訊／柯文哲：永春市造冊3300人4日起大篩檢

快訊／柯文哲：永春市造冊3300人4日起大篩檢

關鍵字：

林佳新溫朗東花籃柯文哲林昶佐

讀者迴響

熱門新聞

快訊／無症狀確診多到嚇到柯文哲　侯友宜：新北篩出1206例

不能見男友！看護跟阿公「借用一下」　真相逆轉

網抓包疫苗公文晚19天發　嗆林昶佐還想收割

中共百年黨慶「22歲正妹」超強背景曝光　網友全驚呆

獨／台積電、郭董與賣方最新協議曝

快訊／今日新增76例本土、10例死亡

快訊／712後有望開放內用？　行政院最新裁示出爐

居家快篩一小時陰轉陽！男大生嚇壞衝急診

劉寶傑吼：他不是在地的啦　林昶佐真實身分是「天龍人」

正妹肉販力挺林昶佐！曬市場疫苗公文

可口可樂復仇！C羅被移走

即／85歲嬤「剛打莫德納」！今早陳屍家中

市場炸確診會延長三級嗎？　網曝夜市現況

操作長榮期貨！護理師「1個月賺295萬」嗨翻

賣台積電轉海運「1年狂賺1100萬」　專家曝光下一個航海王

更多

最夯影音

更多
騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎

騙笑欸！紅綠燈也來「校正回歸」 無止境倒數...網笑：這可以的嗎
環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

環南市場又爆確診...林昶佐嗆柯P 下秒遭攤商怒罵：滾！你才不關心

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

日本遊客拍下1995年台北街景！ 網友懷念朝聖：見證時代眼淚

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

林昶佐吐槽柯文哲「講廢話」　當場遭自治會長怒嗆從未關心

勝利被控9罪名遭求刑5年！不認性招待　D社出面打臉...曝光「老司機群組」對話

勝利被控9罪名遭求刑5年！不認性招待　D社出面打臉...曝光「老司機群組」對話

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

四年一度地表上最強體育賽事看這裡

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

7月線上寵物展 滿額送好禮

7月線上寵物展 滿額送好禮

7/2-7/15 毛毛商城線上寵物展開跑！貓狗飼料全面特價，滿額再送價值699元限量好禮～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面